Stiže nova promjena vremena, sve detalje ima meteorolog Darijo Brzoja

Dok se Mediteran kuha, sasvim normalno za sredinu ljeta, centralnom i sjevernom Europom premještaju se ciklone, a povremeno se poneki frontalni sustav spusti i južnije do naših krajeva. Tako će i u utorak navečer jedna hladna fronta, znači zrak svježiji, hladniji od onog koji se trenutno nalazi nad našim krajevima, prijeći preko nas i atmosferu učiniti nestabilnom.

Prije toga, na nadolazeću promjenu vremena ukazivat će južni i jugozapadni vjetar, na moru i jugo koje će zapuhati već ujutro. U početku će u većini krajeva prevladavati sunčano, premda će se pomalo u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu sredinom dana već skupljati i oblaci, prvo oni visoki prozirni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 14 do 18, a na Jadranu najčešće od 20 do 25 stupnjeva.

Sunca će na kopnu biti i poslijepodne, ali sa zapada ide i jače naoblačenje. Prema kraju dana i navečer očekuju se pljuskovi i grmljavina pa upozorenje za ove krajeve stoji za razdoblje iza 18 sati. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti od 29 do 31 stupanj.

Meteoalarm je na žutoj razini i za osječku regiju, no ovdje se pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju tek navečer, iza 21 sat. Danju će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku te vruće i sparno. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti oko 30, 31 stupanj.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, ali tijekom dana uz postupno naoblačenje te kasnije poslijepodne, a više prema večeri uz pljuskove i grmljavinu. Na moru su moguće i nevere. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu navečer i jugo. Temperatura u gorju oko 28, a na sjevernom Jadranu 30 stupnjeva.

U Dalmaciji će se i dalje zadržati većinom sunčano, mada i ovdje uz južinu može biti pokojeg oblaka. Više će to biti sparina i za vrijeme po jugu ona karakteristična izmaglica. Jugo će pojačati poslijepodne i prema kraju dana, a temperatura će biti iznad 30. U noći na srijedu pljuskovi.

Rashladite se u moru, temperatura je na većini mjernih mjesta oko 26 stupnjeva.

Tri dana kopno

U noći na srijedu pljuskovi, a u srijedu ujutro već smirivanje. Još je moguć poneki pljusak, uglavnom prijepodne na istoku i u gorju. U četvrtak dosta sunčanih razdoblja, no nije isključena mogućnost ni lokalnih pljuskova i grmljavine, s obzirom da se pred vikend sprema nova jača promjena vremena pa se može dogoditi da i prije nego glavnina stigne do nas, iz smjera Italije uspije proći i poneki grmljavinski oblak. U petak i to osobito krajem dana i u noći na subotu očekuje se pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom te lokalno obilnijom oborinom. Do vikenda vrlo toplo i vruće, potom svježije.

Tri dana more

I na jugu te u unutrašnjosti Dalmacije bi u srijedu još moglo biti ponekog pljuska, no smirivat će se, bit će i dosta sunčana vremena, osobito u četvrtak i dio petka. Na sjevernom Jadranu u četvrtak poneki pljusak sredinom dana, a u petak jača promjena koja isto prvo stiže na sjever. Glavnina poslijepodne na sjevernom, a navečer i u noći na subotu na južnom dijelu. Puhat će jugo koje će u petak pred pogoršanje još pojačati, a svih dana zadržat će se vruće.

Za vikend će vrijeme biti promjenjivo oblačno i kišovito te osjetno svježije, poglavito u kopnenom dijelu zemlje i na sjevernom Jadranu. Zato treba uživati u lijepom vremenu u utorak.

