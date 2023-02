Do nedjelje će na vrijeme najviše djelovati polje visokog tlaka zraka pa će u većini krajeva biti pretežno ili barem djelomice sunčano, a u kontinentalnom dijelu i zamjetno toplije. Više doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

U četvrtak ujutro i dio prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice prolazna magla ili niski slojeviti oblaci, kojih ponegdje može biti i duž obale sjevernog Jadrana. Drugdje barem pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -5 do -1, na moru od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U većem dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, vjetar većinom slab, a poslijepodne i zamjetno toplije uz najvišu temperaturu od 12 do 15 stupnjeva.

Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima, poslijepodne uz temperaturu ponegdje i do 15 stupnjeva. U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Više oblaka bit će u Istri. Vjetar slab do umjeren u gorju jugozapadni, a na Jadranu južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 u Gorskom kotaru do 14 u Lici, a na Jadranu između 14 i 17 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na moru uz slabo do umjereno jugo. Poslijepodne temperatura od 13 do 17 stupnjeva.

Do nedjelje u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i još malo toplije. Tijekom noći i jutra mjestimice magla. U nedjelju naoblačenje povremeno uz malo kiše te pad temperature zraka, pa potkraj nedjelje u višem gorju može biti i susnježice.

Na Jadranu do nedjelje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U noći i ujutro, vidljivost smanjena zbog sumaglice, a uglavnom na sjevernom Jadranu ponegdje i magle. U nedjelju porast naoblake mjestimice uz malo kiše. Vjetar većinom slab do umjeren.

U ponedjeljak poslijepodne posvuda smirivanje vremena, pa će u utorak i srijedu prevladavati sunčano i ponovno toplije, osobito u unutrašnjosti.

