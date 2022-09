U utorak je bilo kiše, sunca, čak i tuče. Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme čeka idućih dana.

Promjenjivo vrijeme povremeno s oborinama, ponegdje i obilnijim, a u većini krajeva i temperaturom manjom od prosjeka, nastavit će se i sljedećih dana, i tako obilježiti cijeli protekli rujan.

Visinska zračna struja i dalje će do nas dovoditi vlažan i nestabilan oceanski zrak. U prizemlju to će se ogledati u premještanju atmosferskih fronti na južnoj strani prostranog ciklonalnog vrtloga.

U takvim okolnostima će u srijedu ujutro u većini krajeva biti promjenjivo, uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša, češća na Jadranu i u predjelima uz njega gdje lokalno može i zagrmjeti. U unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Na Jadranu će puhati većinom umjeren južni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj danju nastavak promjenljivog vremena sa sunčanim razdobljima. Ponegdje još može pasti malo kiše, ponajprije u drugom dijelu dana. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura od 17 do 20 stupnjeva.

U istočnim predjelima poslije ponegdje kišnog jutra nastavit će se promjenljivo vrijeme sa sunčanim razdobljima Temperatura ponegdje do 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom koji će biti izraženiji krajem dana. Na Jadranu će puhati većinom umjeren južni vjetar i jugo koji će prema večeri sve više jačati. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18, a na Jadranu od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji će biti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše i pljuskova. Vjetar većinom umjeren, s juga i jugoistoka. Temperatura od 20 do 24 stupnja.

Sljedećih dana u unutrašnjosti će biti promjenjivo, na zapadu i pretežno oblačno. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, a osobito u gorju mjestimice obilnija oborina. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Ujutro ponegdje može biti magle.

Na Jadranu isto tako promjenjivo, na sjevernom dijelu ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, mjestimice i obilna oborina. Puhat će umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak.

