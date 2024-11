Pred nama je razdoblje s vremenom tipičnim za ulazak u hladan dio godine, u unutrašnjosti magla i niski oblaci, a na Jadranu i u gorju sunce. Na vrijeme će sa sjeveroistoka posvuda djelovati jaka anticiklona koja će za vikend oslabjeti, a zatim će s istoka prolazno pritjecati malo važniji i još malo hladniji zrak.

U srijedu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti većinom magla ili niski oblaci što se ponegdje može i dulje zadržati. Na Jadranu i u najvišem gorju pretežno sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, gorju malo viša, a na Jadranu uglavnom od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, a vjetar slab. No, ponegdje još može biti niskih oblaka ili magle što će umanjiti dnevni porast temperature pa će se najviše vrijednosti temperature protezati od 9 do 14 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano još ponegdje u dolini Save uz niske oblake ili maglu. Poslijepodne temperatura većinom od 12 do 15 stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu pretežno sunčano. U nižim dijelovima Gorskog Kotara još ponegdje može biti niske naoblake. Vjetar slab, a na Jadranu slaba i umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura. Najviša temperatura u gorskom području od 8 do 14, a na Jadranu od 17 do 20 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Temperatura od 19 do 22 stupnja. Temperatura mora i dalje je razmjerno visoka, od 18 ponegdje na sjeveru do 21, 22 u Dalmaciji. Sljedećih dana u nizinama unutrašnjosti mjestimice dugotrajna magla i niski oblaci, dok će gorje biti većinom iznad granice slojevitih oblaka - pa će tamo prevladavati sunčano. Vjetar slab. Jutra će biti hladna, ponegdje uz slab mraz, a dnevna temperatura u blagom padu.

Za razliku od unutrašnjosti, na Jadranu će prevladavati sunčano. U četvrtak će puhati slaba do umjerena bura, u petak prolazno sjeverozapadnjak, a zatim će ponovno jačati bura. Temperatura bez veće promjene.

U subotu stabilno s najviše sunca na Jadranu i u gorju, a u nizinama magla ili niski oblaci. U nedjelju u gorskom području i na jugu Dalmacije porast naoblake, pa ponegdje može pasti i malo kiše, dok će drugdje biti pretežno ili barem djelomice sunčano. Na Jadranu jačat će bura.

Pročitajte i ovo Građani bijesni VIDEO Drama u Novom Sadu: Tisuće prosvjednika pred skupštinom, razbijeni svi prozori, bačen suzavac i gnojivo

Pročitajte i ovo 34. godišnjica Medved: "Tigrovi su ispisali najsjajnije stranice novije hrvatske povijesti"