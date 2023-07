Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna: Sve detalje ima meteorolog Ivan Čačić

U četvrtak u noći i rano ujutro uglavnom u unutrašnjosti promjenljivo uz mogućnost lokalnog pljuska, prije svega na sjeverozapadu zemlje. Suho i pretežno sunčano zadržat će se u Dalmaciji. U unutrašnjosti će mjestimice puhati umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo i nestabilno. Uglavnom poslijepodne i navečer novi jači porast naoblake s pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša temperatura od 27 do 33 stupnja.

U istočnim predjelima novo jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom očekujemo poslijepodne i navečer i to najprije u zapadnom dijelu. Postoji mogućnost i za grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i prolazno olujnim vjetrom. Poslijepodne temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj dosta promjenljivo, osobito u drugom dijelu dana kad se, uglavnom u Gorskom Kotaru, očekuju i lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina. Na Jadranu u prvom dijelu dana većinom sunčano, a zatim promjenljivo mjestimice uz pljuskove i grmljavinu. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjereno jugo koji će navečer okrenuti na buru. Najviše temperatura od 28 do 31, a na Jadranu ponegdje do 33 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu od 33 do 36 stupnjeva. Ovdje je na snazi i najviši stupanj Meteoalarma. Puhat će većinom umjereno jugo, prema otvorenom moru prolazno i jako.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i opet sve toplije, osobito za vikend kad će posvuda biti ljetnih vrućina, posebno u nedjelju. Jedino još u petak lokalno može biti ponekog pljuska.

Na Jadranu pretežno sunčano uz novi porast temperature osobito za vikend kad će biti vruće i to najviše u nedjelju. Na sjevernom Jadranu u petak umjerena, pod Velebitom u noći i ujutro i jaka bura, a zatim posvuda povremeno umjeren jugozapadnjak.

