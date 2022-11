Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi idućih dana.

U petak ujutro je grmilo 10-ak kilometara južnije od Zagreba što se, prosječno događa samo jedan dan u studenom, godišnje. Zanimljivo je što ćemo u istom danu imati grmljavinu koja je znak velike nestabilnosti i maglu koja će uskoro početi, a znak je stabilnosti. Naime, vrijeme se sad smiruje, kiša prestaje i posvuda se razvedrava, no to je samo prolazno.



Prijepodne u subotu u unutrašnjosti promjenjivo oblačno. Rano ujutro je mjestimice moguća magla, osobito uz Savu, ali samo kratkotrajna. Bit će i sunca, najvjerojatnije u Slavoniji, Podravini i Međimurju.

Na obali oblačnije, već tijekom prijepodneva uz lokalnu kišu, osobito u Dalmaciji. Posvuda će biti vjetrovito – u unutrašnjosti uz slab do umjeren sjeveroistočnjak, u Dalmaciji umjereno do jako jugo, a u Istri i Primorju jugo Okreće na buru koja će oko 11 sati početi jačati. Najniža temperatura u nizinama oko 4, u gorju 2, a na obali između 10 i 13 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sve oblačnije, ali dok ne padne mrak bit će uglavnom suho. Kiša u većinu krajeva stiže tek nakon 16 sati, i to prvo u južne predjele, uz Savu. Bit će još malo vjetrovitije nego ujutro – sjeveroistočni vjetar će ojačati na umjeren pa će zbog njega biti i hladno. Najviša temperatura oko 8 stupnjeva.

U Slavoniji također sve više oblaka i sve manje sunca. Stiže i kiša, ovdje uglavnom nakon 15 sati. Sjeveroistočni vjetar će ojačati, na umjeren, ponegdje i jak, pa će u kombinaciji s temperaturom do 9 stupnjeva, biti hladno.

U Istri , Primorju i gorju sve oblačnije, bit će pretežno do potpuno oblačno. Često uz kišu, češće nego ujutro. A i bura će u tom drugom dijelu dana jačati – puhat će jako do olujno. Najjače pod Velebitom, s udarima do 110 kilometara na sat – zato je na snazi žuto upozorenje meteoalarma.

Maksimalna temperatura će u gorju biti oko 7, a na obali oko 14, no zbog bure će se činiti znatno hladnije. U gorju će navečer temperatura biti u naglom padu, prema nula stupnjeva, pa će kiša prelaziti u snijeg, prvo u Gorskom kotaru, oko 19 sati. Zato je i ovdje upaljen žuti meteoalarm.

FOTO/VIDEO Apokaliptični prizori - Zbog potopa na Kvarneru svi na nogama, kritično i kod Petrinje: "Voda samo što nije poplavila cestu"

U Dalmaciji poslijepodne oblačno, često uz kišu, osobito na jugu gdje je moguća obilna količina, uz grmljavinu, pa je na snazi narančasti meteoalarm, dok je na sjeveru upaljen žuti zbog moguće intenzivnijih pljuskova.

Na sjeveru će već rano popodne zapuhati umjerena bura, dok će na jugu puhati olujno jugo i oštro, navečer u okrEtanju na jak jugozapadni vjetar, lebić. Najviša temperatura, u unutrašnjosti oko 12, na sjeveru Dalmacije 15, a na jugu do 18.

U nedjelju na kopnu osjetno hladnije, između 2 i 5 stupnjeva, povremeno uz još malo kiše, u gorju i snijega. A malo susnježice i snijega moguće je i u nizinama sjeverozapadne Hrvatske.

U ponedjeljak privremeno smirivanje, ujutro uz maglu, a poslijepodne razvedravanje, uz sunčana razdoblja. Jutro će tad biti prilično hladno, blizu nule, a danju malo toplije za vikend. Već u utorak novo naoblačenje i kiša.

Na obali će u nedjelju kiše biti sve manje, još je malo moguće ujutro, a sunca će biti sve više, osobito poslijepodne. Puhat će olujna bura na sjeveru, a u Dalmaciji jaka tramontana. U ponedjeljak sunčanije i ugodnije, bura će oslabjeti. No već u utorak nova ciklona, nova kiša, praćena jakim i olujnim jugom.

FOTO Otkrivaju se razmjeri štete nakon strašnih poplava: "Bilo je strašno. Sreća da nitko nije stradao"

Ukratko, ovaj će vikend biti većinom oblačan, kišovit i osjetno hladniji. Na obali će oblačnije biti u subotu, a na kopnu u nedjelju. Tri najizraženije pojave koje ćemo imati su: obilna kiša koja će u subotu popodne i navečer pasti na jugu.

Zatim, vrlo jak vjetar - najjače će puhati u subotu navečer – na sjeveru bura, a na jugu jugo i oštro. I treće, u gorje u subotu navečer stiže snijeg – koji će povremeno još padati i tijekom nedjelje. Dakle, produljeni vikend za provesti negdje na suhom i toplom.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.