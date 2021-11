Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi Ane Bago Tomac.

U četvrtak ujutro će biti kišovito i tmurno vrijeme u cijeloj zemlji, a lokalno će kiša biti jaka i obilna pa su moguće i bujične poplave - najviše u unutrašnjosti Dalmacije, gorskoj Hrvatskoj i oko Rijeke, no povremeno jake kiše bit će i drugdje. Uz kišu puhat će jako i olujno jugo zbog čega može doći do podizanja razine mora, u unutrašnjosti jugozapadnjak pa će biti toplo.



Od sredine dana prestanak kiše i razvedravanje, najprije u ovom zapadnom dijelu, pa će biti i sunčanih razdoblja. Temperatura 16 ili 17 stupnjeva, puhat će umjeren jugozapadnjak - u višim predjelima i okolnom gorju bit će i jakih udara.



Na istoku i poslijepodne oblačno i kišovito, no glavnina kiše past će i u ovom području u prvom dijelu dana.



Na Jadranu će se također razvedriti i prestati kiša sredinom dana, a kasnije poslijepodne oslabjet će i olujno jugo i okrenuti na umjeren jugozapadnjak. U gorju promjenjivo oblačno, povremeno i s kišom, vjetrovito zbog jakog jugozapadnjaka koji će navečer i ovdje oslabjeti.



Jaka i obilna kiša najjače će pogoditi Dalmaciju, osobito zaleđe. Bit će grmljavinskih pljuskova, lokalno jakih i obilnih, a veći dio dana

puhat će jako i olujno jugo.



I u petak će na istoku zemlje te unutrašnjosti Dalmacije biti još oblačno uz čestu kišu ili pljuskove, a od subote smirivanje vremena u svim krajevima. Malo hladnije, osobito u nedjelju ujutro, izvijestila je meteorologinja Ana Bago Tomac u Dnevniku Nove TV.

Na jugu Jadrana još u petak mogući su izraženiji grmljavinski pljuskovi, a onda i ovdje smirivanje i prestanak kiše. Puhat će umjerena bura s jakim udarima koja će oslabjeti u nedjelju koja će biti sunčana!



Novo, jače naoblačenje s kišom stiže nam u noći sa srijede na četvrtak, a tijekom noći i u četvrtak ujutro kiša će lokalno biti jaka i obilna zbog čega su moguće poplave i količina kiše veća od sto milimetara.





