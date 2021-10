Kakvo nas vrijeme očekuje zna meteorolog Darijo Brzoja.

U većini zemlje u nedjelju oblačno, kišovito i hladno vrijeme, dapače, vremenska temperatura dosta ispod prosjeka za doba godine. Tako se i zagrebački maraton trčao po kiši na samo osam stupnjeva. Sjeveroistočni vjetar, iako slab, isto je bio dovoljan da pojača osjet hladnoće. Pa se činilo kao da je temperatura svega pet ili šest. Hladno i kišovito bit će i u ponedjeljak, više u prvom dijelu dana.

Na moru će i dalje biti i burno. Sve zahvaljujući rasporedu baričkih sustava, a ponajprije cikloni koja se još uvijek zadržava nad našim krajevima.

U nedjelju navečer i kroz noć pa i u ponedjeljak ujutro jačih pljuskova i grmljavine još može biti uglavnom južnije na Jadranu, dok će drugdje kiša najčešće biti nešto slabija, no nebo i dalje ovako sivo i tmurno.

U višem gorju još je moguće malo susnježice ili snijega. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu većinom umjerena i jaka bura, s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima. Južnije u Dalmaciji jugo i istočni vjetar. Jutarnja temperatura, od tri do osam, a na Jadranu između 8 i 13 stupnjeva.



Poslijepodne se očekuje postupan prestanak oborina, pa su moguća i sunčana razdoblja. Počevši sa sjeverozapada. Oslabjet će i vjetar, no svejedno će biti hladno. I ona najviša dnevna temperatura bit će samo desetak stupnjeva.



U Slavoniji i poslijepodne većinom oblačno, povremeno s kišom, no manje nego ujutro. Isto hladno uz temperaturu oko deset stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj oborine će postupno prestajati, pa će se i naoblaka kidati, prvo u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu očekuju se i sunčana razdoblja. No puhat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura, a podno Velebita udari mogu biti i orkanski. Temperatura u gorju od pet do sedam, no ni na moru neće biti osobito ugodno, najviše 15-ak, često i manje, a uz buru, sigurno će se činiti još hladnije.



U Dalmaciji cijeli dan promjenjivo, povremeno uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, isto češće prijepodne i južnije. A prema večeri i ovdje će se naoblaka smanjivati. Puhat će bura, osobito u sjevernoj Dalmaciji, a na jugu ipak veći dio dana jugo i istočni vjetar. Navečer i ovdje burno. Temperatura danju oko 16, 17 stupnjeva na obali, a 12 u zaleđu, izvijestio je Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.

U utorak nas očekuje djelomice sunčano vrijeme bez oborina. U srijedu ponovno oblačnije, povremeno s kišom, a u četvrtak opet suho i većim dijelom sunčano. Jutra svakako hladna, mjestimice i maglovita, a ni danju neće biti osobito toplo, no čini se barem malo povoljnije nego u nedjelju i ponedjeljak.



Na Jadranu idućih dana djelomice ili pretežno sunčano uz buru, osobito od četvrtka kad će ponovno pojačati. U srijedu je jedino na sjevernom dijelu rijetko moguće malo kiše. Inače, temperatura bez promjene. Jesenska.