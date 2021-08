Promjenjivo i nestabilno vrijeme pratit će nas više-manje cijeli ovaj tjedan. Bit će i oblaka i kiše, moguće izraženijih pljuskova, ali i sunčanih razdoblja. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Zasad, najbolje izgleda četvrtak tijekom kojeg će većinom prevladavati sunčano i malo toplije. U noći na petak zato već stiže nova promjena koja će se, po svemu sudeći protegnuti na cijeli vikend.



Naime, i dalje nam povremeno pritječe vlažan i nestabilan zrak. A prema vikendu će nam se sa sjevera približiti i snažan visinski vrtlog zbog kojeg će vrijeme onda biti nestabilno i idućih dana.

U srijedu ujutro, u većini zemlje promjenjivo oblačno. Povremeno će padati i kiša na istoku, u gorju, a češće u Dalmaciji gdje može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Najviše sunčana vremena očekuje se na sjevernom Jadranu.

Na kopnu će zapuhati sjeverac, na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 12 do 17 stupnjeva, a na Jadranu većinom između 17 i 22 stupnja.

I u središnjoj Hrvatskoj u srijedu je moguće malo kiše, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Tijekom dana će se izmjenjivati sunce i oblaci te će ipak biti nešto svježije nego u utorak - oko 22 stupnja.

I u Slavoniji poslijepodne još može biti kiše ponegdje. Također za kolovoz svježe, svega 21 ili 22 stupnja u najtoplijem dijelu dana.

Promjenjivo uz mogućnost za još koju kap i u gorju, dok će na sjevernom Jadranu uglavnom prevladavati sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura u gorju cijeli dan ispod 20, dok na moru može dosegnuti i 29 stupnjeva.

U Dalmaciji bi generalno nešto više sunca trebalo biti u srijedu poslijepodne, no ovdje i dalje stoji mogućnost za pljuskove. Puhat će umjerena i jaka bura te sjeverozapadnjak, no svejedno će biti toplije nego na kopnu uz većinom 25 do 27 stupnjeva.

I more je podjednako toplo. Na većini postaja također mjeri između 25 i 27 stupnjeva. UV indeks sutra bit će visok jedino na sjevernom Jadranu gdje se i očekuje najviše sunca.

U četvrtak i na kopnu većim dijelom sunčano i ipak nešto toplije. No prema kraju dana će se skupljati oblaci, a navečer i u noći na petak već ide nova promjena. Za vikend potom kišovito te uz sjeverac i ponovno svježije. Lokalno bi pri tom moglo biti i veće količine kiše.

Vrlo slično i na Jadranu. U četvrtak dosta sunca i toplo, a onda u noći naoblačenje - vrijeme s mjestimičnom kišom te pljuskovima i grmljavinom nastavit će se i za vikend. Pri tom, već u noći na subotu na moru može biti i izraženijeg nevremena. Zapuhat će jugo koje će u subotu u Dalmaciji pojačati, a na sjevernom Jadranu okrenuti na jaku i olujnu buru. I na moru za vikend potom svježije.

