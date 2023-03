Očekuje nas promjena vremena, ali tek u utorak. Sunčano će većinom biti još i u ponedjeljak te ponovno od četvrtka, tako da, ukupno gledajući, mislim da čak možemo biti zadovoljni tjednom ispred nas, poručuje meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, u polju povišenog tlaka vrijeme je stabilno i većinom sunčano. S obzirom da nam je sunce sve više nad horizontom, a sunčeve zrake sve okomitije na naše krajeve, čak i kad temperatura nije osobito visoka, kao recimo u nedjelju, na suncu je prilično ugodno.



Sunčano će prevladavati i u ponedjeljak. U početku je tek mjestimice, uglavnom u Posavini i Banovini moguća magla, a rijetko na našem području i umjerena naoblaka. Ujutro na kopnu vjetar slab, na sjevernom Jadranu zapuhat će jugo, dok će u Dalmaciji, poglavito južnije još biti malo bure, a prema otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Kasnije će i ovdje okrenuti na jugo. Jutro u unutrašnjosti hladno uz temperaturu između -3 i 2 stupnja, dok se na Jadranu očekuje većinom od 6 do 10.



Danju zato osjetno toplije, svakako toplije nego ujutro, ali i toplije nego u nedjelju. Uz većinom sunčano vrijeme, za toplinu će biti odgovoran i umjeren jugozapadnjak. Vjetar će jačati pa navečer može biti i vrlo jakih udara, ponajprije na varaždinskom području. Najviša dnevna temperatura, ovdje se očekuje između 17 i 19 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji bit će oko 16, tek neznatno manje. Također će prevladavati sunčano, samo povremeno uz umjerenu naoblaku, a puhat će slab do umjeren vjetar s juga.



U gorju i na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana očekuje se dosta sunčana vremena, no poslijepodne, a osobito prema večeri ovdje će se jače naoblačiti. Zbog olujnih udara jugozapadnog vjetra kojih može biti prije svega u Gorskom kotaru, na snazi je i žuto upozorenje Meteoalarma za gorsku regiju. Vjetrovito i na sjevernom Jadranu gdje će u ponedjeljak puhati umjereno, a krajem dana mjestimice već i jako jugo. Danju posvuda za doba godine toplo, od 12 u Gorskom kotaru do 15ak stupnjeva u Lici i na sjevernom Jadranu.



U Dalmaciji će cijeli dan prevladavati sunčano. Zapuhat će slabo jugo, a jačat će navečer i u noći na utorak. U Dalmaciji je pravo proljeće svih ovih dana, pa temperatura i u ponedjeljak ide do 18 stupnjeva.



U utorak nam sa zapada stiže jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većini krajeva oborina će biti poslijepodne i navečer. Jak, a u gorju i olujan jugozapadnjak s kojim stiže topao i vlažan sredozemni zrak, i temperaturu će držati visoko, no nakon prolaska fronte, i okretanja vjetra na sjeverac u srijedu će biti osjetno hladnije. Pri tom ujutro u gorju lokalno može biti susnježice i snijega. U srijedu poslijepodne već smirivanje pa će u četvrtak prevladavati sunčano, ali će se uz sjeveroistočnjak još kratko zadržati i svježe.



I na Jadranu u utorak pljuskovi praćeni grmljavinom, te jako i olujno jugo. U srijedu još mjestimice kiša, osobito u Dalmaciji, a jugo će okrenuti na jaku tramontanu i buru s olujnim udarima. U četvrtak će vjetar slabjeti, nebo će se vedriti pa će u većini krajeva do kraja tjedna prevladavati sunčano.



Dosta vedrine zato, čini se čeka nas i sljedeći vikend, a i temperatura će nakon ovog osvježenja sredinom tjedna ponovno porasti na one, svima poželjne proljetne vrijednosti.

