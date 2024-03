Možemo li očekivati stabilnije vrijeme? Meteorolog otkriva detalje

Veći dio europskog kontinenta nalazi se u polju sniženog tlaka, pod prevladavajućim utjecajem ove prostrane ciklone. U jugozapadnoj struji i nama sve više pritječe vlažan i nestabilan zrak, nižu se manje ciklone, frontalni sustavi, a nakon ove kiše danas, već nam se sprema nova.

Naime, pred vratima će nam sutra biti fronte koje će najviše oborine donijeti na Jadran i u predjele uz Jadran s glavninom koja se očekuje navečer i u noći na ponedjeljak.



U nedjelju ujutro će biti promjenjivo oblačno. Malo kiše moguće je već na Jadranu, poglavito sjevernom. U unutrašnjosti u početku većinom suho, osobito na istoku zemlje gdje će biti i sunčanih razdoblja. Zapuhat će vjetar s juga, dok će na moru jugo prvo jačati na jako, a sutra tijekom dana i na olujno. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 4 do 8, a na Jadranu između 9 i 13 stupnjeva.



Poslijepodne sve oblačnije, ovdje na zapadu može biti malo kiše, no prolazak fronte očekuje se navečer, a s njom prolazno i jača kiša. Puhat će vjetar s juga, a temperatura će biti od 16 do 18 stupnjeva.



Kiša je sve do noći manje izgledna u Slavoniji i Baranji, dakle, ovdje sutra više suho i u prvom dijelu dana više sunčano, a podjednako toplo ili čak malo toplije nego na zapadu. Bit će i vjetrovito uz jugoistočnjak i temperaturu od 18 do 20 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, veći dio dana promjenjivo oblačno i povremeno kišovito, dok navečer može biti i izraženijih grmljavinskih pljuskova te obilnije oborine. Puhat će jako i olujno jugo, prema večeri u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 10 do 13, a na moru od 13 do 17 stupnjeva.



Iako kiše može biti cijeli dan, glavnina i u Dalmaciju stiže navečer i u noći na ponedjeljak kad ponegdje može biti izraženijih pljuskova i obilnije kiše. Puhat će jako i olujno jugo, a temperatura će biti oko 16, 17 stupnjeva.



Promjenjivo oblačno vrijeme, sa sunčanim razdobljima nastavit će se i dalje. Neće biti stabilno, pa je kiša povremeno moguća sve do srijede kad će najvećim dijelom ipak biti suho. U noći na ponedjeljak u najvišem gorju može biti snijega. Inače zadržat će se iznadprosječno toplo, iako će jutra prema sredini tjedna biti hladnija.



I na Jadranu nastavak promjenjivog i nestabilnog vremena u sljedećem tjednu. Obilni pljuskovi za sad izgledni su u ponedjeljak ujutro u Dalmaciji, poglavito južnije, no poneki praćen grmljavinom ili kiša bit će mogući svih dana, najmanje u srijedu.

Jugo će u noći na ponedjeljak slabjeti, pa će danju uz jugozapadnjak puhati većinom umjerene jakosti. U utorak prema otvorenom moru zapuhat će sjeverozapadnjak, a uz obalu u srijedu prolazno i bura.

Dnevna temperatura neće se znatnije mijenjati, iako, kao i na kopnu, ona jutarnja bit će u postupnom padu.



U ovom trenutku čini se da će u drugoj polovici tjedna biti više sunčanih razdoblja, no još uvijek ne možemo garantirati i stabilno vrijeme. Zato će temperatura i dalje ostati viša od uobičajene za doba godine.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.