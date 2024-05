Očekuje nas poboljšanje vremena, no za jedan dio zemlje bit će upaljen crveni meteoalarm: Detalje otkriva meteorolog Čačić

U četvrtak će područje Hrvatske biti na granici utjecaja između ciklone iz istočnog dijela Sredozemlja i anticiklone sa sjeverozapada i sjevera kontinenta.

Ova će anticiklona do vikenda prema nama prolazno jačati i tako postupno stabilizirati atmosferu. No, već u nedjelju ponovno će stizati vlažan i razmjerno topao zrak i to najprije sa sjevera u kontinentalne predjele.



Četvrtak ujutro u većini će krajeva biti djelomice sunčan. Više oblaka ponegdje s kišom bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i uz moguće orkanske udare pa će tu biti na snazi crveni meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, u gorskom području od 8 do 11, a na Jadranu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će povremeno umjeren, a u gorju i jak sjeveroistočnjak. Najviša temperatura od 19 do 22 stupnja.



U istočnim predjelima većinom djelomice sunčano, premda još ponegdje u istočnom dijelu može biti kratkotrajnog pljuska i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne oko 21 ili 22 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno još povremeno s kišom, uglavnom poslijepodne kad može i zagrmjeti. Puhat će umjeren, u višem gorju povremeno i jak sjeveroistočnjak.

Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano i razmjerno vjetrovito uz umjerenu i jaku buru koja podno Velebita može imati i orkanske udare. Najviša temperatura u gorskom području od 15 do 18, a na Jadranu 21 do 24 stupnja.



U Dalmaciji djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Osobito u južnom dijelu može još biti ponekog pljuska i grmljavine. Posvuda će jačati bura, osobito na sjevernom dijelu. Temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

Vrijeme u naredna tri dana

U unutrašnjosti u petak i subotu djelomice sunčano, premda još ponegdje postoji mogućnost za poneki pljusak i to prije svega na istoku zemlje. U nedjelju promjenjivije, poslijepodne uz češće pljuskove i moguću grmljavinu.



Na Jadranu pretežno ili barem djelomice sunčano, premda na krajnjem jugu može biti i ponekog pljuska. U petak i subotu puhat će većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Vjetar će u nedjelju oslabjeti i okrenuti jugozapadnjak.



U prvom dijelu sljedećeg tjedna slijedi nam nova epizoda promjenjivog, no razmjerno toplog vremena s čestim oborinama i to najprije u unutrašnjosti, a od utorka i na Jadranu.

