Red sunca, red kiše: Prognostičar Dnevnika Nove TV otkriva kakav će biti nadolazeći vikend

Nad južnom i jugozapadnom Europom nalazi se veliko polje stabilne anticiklone no ono već polako slabi - tlak zraka je u padu, a sa zapada se pribIižava hladna fronta koja u petak još toliko neće djelovati na Hrvatsku. Donosi samo nešto oblaka u popodnevnim satima, ali će nas u subotu okrznuti pa će tad biti oblačnije uz kišu.

U petak u uglavnom sunčano, osobito ujutro, kad će biti samo male do umjerene naoblake. Najviše tih oblaka bit će nad Slavonijom i sjevernim Jadranom, a najmanje nad Dalmacijom koja će biti najsunčanija.

Vjetar vrlo slab, gotovo nezamjetan, samo će na krajnjem jugu biti malo umjerene bure. Najniža temperatura u gorju oko 1, zatim u nizinama unutrašnjosti oko 5, a na obali oko 10 stupnjeva.

Drugi dio dana će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčan, uz više oblaka nego ujutro, ali uglavnom samo uz visoke oblake koji će nebu davati mliječno bijelu boju. Vjetar će biti slab, južnih smjerova, a najviša temperatura ugodnih 17 do 19 stupnjeva.

I u Slavoniji poslijepodne djelomice sunčano, uz umjerenu, a povremeno i povećanu naoblaku. (pauza) Vrlo rijetko može pasti malo lokalne kiše, na krajnjem istoku, u Baranji i Srijemu. Puhat će slab vjetar, s jugoistoka, a temperatura će rasti do 16, 17, 18 Celzijevih stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju već će se sredinom dana postupno naoblačiti, pa će poslijepodne biti umjereno do pretežno oblačno, iako i dalje ugodno toplo. Uglavnom od 15 do 17 stupnjeva, no u Gorskom kotaru i Lici lokalno može rasti i do 20. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će gorskim predjelima navečer jačati na jak.

U Dalmaciji će i poslijepodne biti pretežno sunčano, ali uz malo više oblaka nego ujutro. Rijetko može biti i ponekog kraćeg pljuska u unutrašnjosti. Puhat će slab jugozapadni i zapadni vjetar, a na jugu jugo, uz temperaturu između 16 i 19 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana.

Tri dana kopno

U subotu će na kopnu biti oblačnije i malo svježije, povremeno s kišom ili ponekim pljuskom. U nedjelju već razvedravanje i sve više sunca, no ujutro je moguća magla. U ponedjeljak također djelomice sunčano i većinom suho, tek je navečer na zapadu moguća kiša. Vjetar će biti većinom slab, samo u nedjelju umjeren sjeverozapadni. Temperatura će se prvo malo spustiti, no i dalje je to iznad prosjeka za doba godine, u subotu će biti oko 14, a zatim će ponovno rasti.

Tri dana more

I na obali će u subotu biti oblačnije nego tijekom četvrtka i petka. Uglavnom pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a lokalno i pljuskove. Kasno poslijepodne će se razvedravati sa sjevera, pa će nedjelja biti sunčanija, ali moguć je i tad još poneki pljusak na jugu Dalmacije. Puhat će slabo do umjereno jugo, zatim u nedjelju umjerena bura i tramontana, a u ponedjeljak opet jugo. Temperatura se neće znatnije mijenjati, ostaje oko 10 ujutro te oko 17 poslijepodne.



Dakle, za vikend promjenjivije vrijeme – u subotu oblačnije, povremeno uz kišu, a lokalno su mogući i kraći pljuskovi. Zatim u nedjelju razvedravanje, uz više sunca.