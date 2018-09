Stigla je jesen, a kalendar ove godine u stopu prate i vremenske prilike. Na kontinentu je vrijeme osjetno svježije, no to neće dugo potrajati. Isto tako, ni ljetno vrijeme na Jadranu neće potrajati jer će ga otjerati bura. Ovaj tjedna nas očekuje vrijeme primjerenije kraju rujna, iako smo posljednjih godina gotovo već i naviknuli na ljeto koje ulazi duboko u jesen.

Tijekom noći je u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima padala kiša, a ponegdje je bilo pljuskova i grmljavine. Do sredine dana kiše može biti gotovo posvuda, pri čemu bi mjestimice mogla biti i izraženija, obilnija, lokalno i tridesetak litara po četvornom metru. Ujutro će samo još u Dalmaciji biti juga, na sjevernom Jadranu okretat će na buru koja će sve više jačati te će biti jaka, a podno Velebita i olujna. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi oko 13 do 14 stupnjeva, a na moru će biti barem 20 stupnjeva.

Nakon oblačnog i kišovitog prijepodneva, poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti mirnije. Bit će vjetrovito, uz sjeverac i svježe. Ni temperatura neće previše porasti u odnosu na jutro te se očekuje s najviše 17-18 stupnjeva.

Nešto hladnije će vrlo vjerojatno biti u Slavoniji, ali će i ondje poslijepodne prestanak kiše te razvedravanje. Puhat će umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak, a navečer će biti osjetno hladnije.

Od sredine dana do smirivanja vremena će doći i na sjevernom Jadranu, a poslijepodne i u gorskoj Hrvatskoj. Ipak, puhat će umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na moru jaka i olujna bura. Temperatura će porasti do 23, 24 stupnja, no uz buru će se činiti da je hladnije. U gorju ni u najtoplijem dijelu dana neće biti više od 17 stupnjeva, a navečer će dodatno zahladnjeti.

Lokalno izraženiji pljuskovi mogući su uglavnom na sjeveru, a pokoji možda tek mjestimice i na jugu Dalmacije. I ondje će sve to brzo proći, no ostat će jaka bura. Danju temperatura može doseći i više od 25 stupnjeva, osobito južnije, ali idućih će dana i ondje biti hladnije.

U nastavku tjedna vrijeme će na kopnu biti stabilnije. Ponovno će biti sunačano, ali vjetrovito i hladnije. Pozornost valja skrenuti na noć i jutro jer će se temperatura u kopnenom dijelu spuštati na jednoznamenkaste vrijednosti. Bit će tek oko pet stupnjeva, a u gorju bi se mogao pojaviti prvi mraz.

Na Jadranu će sljedećih par dana većinom biti sunčano, a prve dane novog tjedna svakako će obilježiti jaka i olujna bura, ali i niža temperatura. Bura će postupno slabjeti pa će od sredine tjedna biti ugodnije. Teško je još govoriti o nekom povratku toplijeg vremena, za sad se čini da ćemo ipak ostati bliže nekom prosjeku.



