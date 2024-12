Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Vikend nam donosi smirivanje i više sunca, ali treba naglasiti da će biti hladnije. A zatim u nedjelju navečer – novo pogoršanje.

Hladna fronta danas se brzo premještala preko Hrvatske i nastavila put na jugoistok. U subotu će već preko Grčke doći do Turske, dok će nad našim dijelom Europe prolazno pojačati ogranak anticiklone. To znači: porast tlaka zraka i stabilizaciju.



Tako će subota u većini zemlje biti sunčana već od jutra. Više oblaka ostaje još samo u Lici, istočnoj Slavoniji i na jugu Dalmacije. Međutim i tamo će se već tijekom prijepodneva razvedravati.

Glavna odlika vremena u subotu će biti bura, koja će biti slabija nego danas, ali ujutro jaka s olujnim udarima. A pod Velebitom mogući i orkanskim.

U kopnenim predjelima puhat će sjeverac, osobito u Slavoniji, gdje će biti umjeren, pa će se činiti prilično hladno. Najniža temperatura inače između -4 i 1, a na obali od 3 do 7.



I u drugom dijelu dana u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčano, pa i pretežno vedro, ali svježe. Temperatura će rasti do 6 Celzijevih stupnjeva uz slab vjetar koji će okrenuti na južne smjerove.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne više sunca nego ujutro, ali i dalje uz malu do umjerenu naoblaku. Sjeverozapadni vjetar će puhati slabo, ali dovoljno da čini hladan osjet u kombinaciji s temperaturom oko 6 stupnjeva.



U Istri, Primorju i na Kvarneru pretežno vedro, a razvedravat će se i u Gorskoj Hrvatskoj. Bura će u drugom dijelu dana slabjeti, no još može imati jake i olujne udare, osobito pod Velebitom. Zbog kombinacije bure i niže temperature – bit će hladno. Na obali između 7 i 10 stupnjeva, dok će u gorju rasti do najviše 1.



I u Dalmaciji sunčano i pretežno vedro. Bura će u početku poslijepodneva još puhati umjereno do jako, lokalno s olujnim udarima, pa je na snazi meteoalarm. Onda će tijekom dana i ovdje osjetno slabjeti, tako da će biti ugodnije, iako i dalje svježe – maksimalna će temperatura biti između 9 i 13, a u unutrašnjosti samo 5.

U nedjelju će u početku još biti sunčano, onda poslijepodne postupan porast naoblake, navečer uz kišu, a u gorju i snijeg. U ponedjeljak će snijega lokalno biti i u nekim nizinama, uz stvaranje pokrivača. Najvjerojatnije u Posavini i Slavoniji. Na Badnjak promjenjivo oblačno, lokalno uz još malo snijega. Ovih će dana biti malo vjetrovitije, zbog toga i hladnije.. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a temperatura će biti u padu.

I na Jadranu nedjelja kreće sunčano, ali onda će tijekom dana stizati sve više oblaka, pa navečer na sjeveru može pasti i malo kiše. Tijekom noći kiša će se proširiti na cijelu obalu, i padat će jače i obilnije. U ponedjeljak će biti promjenjivo, povremeno uz još poneki pljusak s grmljavinom, a u utorak, na Badnjak, uglavnom suho. Međutim, prilično će biti vjetrovito ovih dana. U nedjelju uz umjereno do jako jugo, a zatim u novome tjednu jaka bura i tramontana. Zbog toga će ponovno zahladnjeti.



U svakom slučaju, za vikend ćemo imati više sunca. Osobito u subotu. Ipak, u cijeloj će zemlji biti hladnije, što zbog niže temperature, što zbog bure i sjeverca koji će osobito jaki biti u subotu ujutro, dok će poslijepodne slabjeti. Međutim, ta stabilizacija je kratkog vijeka. I nedjelja će početi sunčano, no onda će u drugom dijelu dana stizati sve više oblaka, a navečer i kiša.

Pročitajte i ovo Napad u OŠ-u Prečko Dramatično svjedočanstvo roditelja: "Djeca su u potpunom šoku, moj je sin vidio kako učiteljica oživljava dječaka"

Pročitajte i ovo Ozljede uspješno sanirane Dvojica dječaka u Klaićevoj stabilno: "Imaju višestruke ubodne rane"