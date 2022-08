Još uvijek ne posve stabilno. Najviše sunca u subotu očekuje se u Dalmaciji. Darijo Brzoja donosi detalje.

Prijepodne će sunca dosta biti i drugdje, no u drugom dijelu dana na kopnu, posebno na sjeverozapadu ipak oblačnije. Šanse za pljuskove i grmljavinu pri tom najveće su upravo u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje, no ponekog pljuska može biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Za vikend, a i u danima koji slijede zadržat će se vrlo toplo, ponegdje i vruće.

Nestabilno vrijeme posljedica je blizine fronte, odnosno vlažnog, nestabilnog zraka koji će pomalo strujati iznad naših krajeva. Tlak će u prizemnom sloju biti izjednačen ili malo snižen, no nema izraženijih gradijenata, ni u nizini ni u višim slojevima atmosfere pa će nestabilnosti uz konvekciju biti lokalnog karaktera.

Subota ujutro još u većini krajeva sunčano. Mjestimice po kotlinama i uz rijeke kopnenih krajeva može biti kratkotrajne magle. Vjetra neće biti ili će biti slab: na Jadranu tek ponegdje burin, pa kasnije jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 20, dok će na Jadranu biti između 20 i 25 stupnjeva.



Od sredine dana očekuje se više oblaka pa je u središnjoj Hrvatskoj moguće malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će pojačati jedino prolazno, uz izraženiji pljusak, gdje ga bude. Temperatura oko 30 stupnjeva.



Ni u Slavoniji i Baranji neće biti posve stabilno, premda su šanse za pljusak ovdje manje. Kao i danas. Bez izraženog vjetra, poslijepodne uz temperaturu od 31 do 33 stupnja.



Pljuskovi s grmljavinom poslijepodne u gorskoj Hrvatskoj, a malo izgledni na sjevernom Jadranu, no ipak mogući u unutrašnjosti Istre. I ovdje na moru će poslijepodne biti nešto više oblaka nego ujutro. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva. U gorju nešto niža.



U Dalmaciji će cijeli dan prevladavati sunčano te će se zadržati vruće. Poneki pljusak, tek u zaleđu uz lokalno jači razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, uglavnom jugozapadni, dok će temperatura biti oko 30 stupnjeva.



Temperatura mora je većinom između 23 i 25. UV-indeks će u većini zemlje sutra biti visok.

Prognoza za tri dana

U nedjelju te dio ponedjeljka očekuje nas promjenjivo oblačno i povremeno kišovito vrijeme, pri čemu i dalje može biti pljuskova s grmljavinom. Od utorka sunčanije, no još uvijek ne i posve stabilno. Nakon manjeg osvježenja, od utorka ponovno danju toplije.



I na Jadranu u nedjelju uz promjenjivo vrijeme i jugo može biti grmljavinskih pljuskova. U ponedjeljak više sunca, prvo u Dalmaciji, dok bi kiše moglo biti na sjeveru. Potom u utorak sunčano će prevladavati duž cijele obale. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, a temperatura će se na moru zadržati oko 30 stupnjeva.

