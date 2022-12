Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima, u vremenskoj prognozi otkrio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Četvrtak je bio drugi dan kalendarske zime, a temperatura je rasla do 10, na moru i do 15-16 stupnjeva. U unutrašnjosti je bilo i dosta sunčanih razdoblja, tako da je ukupan dojam vremena bio više jesenski nego zimski, a slično možemo očekivati i u petak.

Prijepodne će biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Rano ujutro duž Posavine i osobito Podravine moguća je kratkotrajna magla. Najviše oblaka bit će nad Istrom, Kvarnerom i gorskom Hrvatskom, pa tamo može pasti i malo kiše, osobito oko Velebita.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na obali jugo. Najniža temperatura u unutrašnjosti od 2 do 4, a na Jadranu oko 10 stupnjeva.

Sredinom dana će se u središnjoj Hrvatskoj prolazno razvedriti, pa će biti više sunčanih razdoblja. Uglavnom djelomice do pretežno sunčano i prilično toplo – najviša će temperatura biti između 11 i 13 stupnjeva, sa slabim do umjerenim jugozapadnim vjetrom. Predvečer ponovno malo oblačnije.



I u Slavoniji će sredinom dana biti sunčano i toplo, uz malu do umjerenu naoblaku. Temperatura će ovdje rasti do 12-13 stupnjeva, a vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni.

Vrijeme na obali

U Istri, na Kvarneru i u gorju bit će pretežno oblačno. Sunčana razdoblja bit će češća u Istri te na otocima, dok oko Rijeke i s obje strane Velebita lokalno može pasti malo kiše.

Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura će na obali biti oko 13, a u gorju 11-12 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, uz umjerenu naoblaku. Nešto više oblaka bit će na sjeveru te osobito u unutrašnjosti, pa tamo može pasti vrlo malo kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo – a temperatura će biti oko 15 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

Za vikend na kopnu promjenjivo do pretežno oblačno. Povremeno može biti malo kiše. Najvjerojatnija je u subotu, na Badnjak.

Ujutro će pak ponegdje biti magle, osobito na Božić. Puhat će slab jugozapadni vjetar i bit će iznadprosječno toplo: ujutro oko 5, danju većinom iznad 10. Samo će u nedjelju na tim područjima pod dugotrajnom maglom biti osjetno hladnije.

Na obali promjenjivo oblačno. I dalje će najviše oblaka biti na sjeveru, pa je tamo i najveća mogućnost za povremenu kišu, dok će u Dalmaciji biti više sunčanih razdoblja, osobito u nedjelju, na Božić.

Puhat će slabo do umjereno jugo. Temperatura će ujutro biti oko 10, poslijepodne oko 15.

Dakle, unatoč tome što smo jučer kalendarski zakoračili u zimu – prilično topli dani su pred nama. Temperatura će u cijeloj zemlji biti znatno iznad prosjeka, a imat ćemo i sunčana razdoblja, samo povremeno s kišom.

Najveća vjerojatnost za nju je na Badnjak, i to na sjevernom Jadranu te u kopnenim krajevima. Snijega i dalje nema na vidiku.

