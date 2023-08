Stiže nam silovita i brza promjena vremena: Meteorolog Darijo Brzoja otkriva sve detalje

Na prednjoj strani duboke doline, u jugozapadnoj struji stiže nam vrlo topao i vlažan zrak, a u noći na petak već nad Italijom formirat će se i plitka ciklona koja će se u petak tijekom dana i za vikend premještati preko naših krajeva.

Ovako kišonosne situacije više su uobičajene krajem ljeta i ujesen. Dalmaciji će donijeti dugo očekivanu kišu, a cijeloj zemlji nekoliko dana pauze od ljetnih žega i vrućina.

U petak ujutro će na sjevernom Jadranu i u gorju biti promjenjivo oblačno s kišom i pljuskovima: postupno nakupljanje oblaka i u središnjim predjelima i na srednjem Jadranu dok će na istoku i jugu još prevladavati sunčano.

Na kopnu će zapuhati slab do umjeren vjetar sa sjevera, na moru i dalje umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura bit će od 17 do 21, a duž Jadrana od 22 do 26 stupnjeva.

Vrijeme poslijepodne

Poslijepodne kiša, moguće izraženiji pljuskovi i grmljavina. Oborina će biti obilna, lokalno do 90 milimetara kiše, stoga je DHMZ izdao narančastu razinu Meteoalarm upozorenja i za središnju Hrvatsku. Puhat će vjetar sa sjevera, uz pljuskove pojačan, a temperatura će biti uglavnom između 25 i 29 stupnjeva.

Dobar dio dana u Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano, ali ne i stabilno, što znači da je i ovdje moguć poneki pljusak. Osobito prema večeri. Ne može se isključiti mogućnost ni jačeg nevremena. Sjeverac uz nestabilnosti pojačan, a temperatura, od 30 do 34 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u petak oblačno i kišovito, uz izraženije pljuskove praćene grmljavinom te lokalno obilniju oborinu. Ovdje se očekuje najviše kiše, do kraja dana moguće i 100 litara po četvornom metru.

Jugo će na sjevernom Jadranu u poslijepodnevnim satima naglo okretati na jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar pa su moguće i nevere. Temperatura će na ovom području biti od 25 do 28 stupnjeva.

Poslijepodne i prema kraju dana oblačni sustav će se u Dalmaciji postupno širiti prema jugu, tako i ovdje kasnije može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, pa i nevremena. Uglavnom u noći na subotu jugo će okretati na jak, prolazno i olujan sjeverozapadnjak. Danju još vruće uz 30 do 34 stupnja.

Sljedeća tri dana

U subotu će prevladavati oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana još i obilnijim, a moguće i jače izraženim. Od nedjelje će sunčana razdoblja biti češća, no sve do utorka neće biti posve stabilno pa su i dalje mogući pljuskovi.

Samo, za razliku od subote, sporadično i rjeđe. Uz vjetar sa sjevera idućih dana bit će osjetno svježije, na kopnu izgledno ispod 25 stupnjeva, a u subotu i tek malo više od 20.

I na Jadranu u prvom dijelu vikenda pljuskovi i grmljavina, češće i obilnije ovaj put na jugu, no niti u nedjelju niti u ponedjeljak vrijeme ni na moru još neće biti potpuno stabilno pa iako se ovdje očekuju i dulja sunčana razdoblja, i dalje će ponegdje biti lokalnih pljuskova. Puhat će jugo, a dio subote i ponovno u ponedjeljak sjeverozapadni vjetar. I na moru idućih dana svježije, no ne kao u unutrašnjosti.

Stabilnije vrijeme očekuje se ponovno od utorka, kad će biti i više sunca, i viša temperatura, no ona će na kopnu vrlo postupno rasti pa će neko vrijeme ljetna vrućina izostati.

Povratak pravog ljeta izgledan je u drugoj polovici tjedna, i to prvo na Jadranu gdje će u te dane biti vruće. O tom potom, pred nama je za vikend vrlo ozbiljno pogoršanje vremena, s lokalno obilnom kišom.

