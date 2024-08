Ima li osvježenja na vidiku? Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Na vrijeme i dalje naviše utječe prostrano polje povišenog tlaka. Jedino je po visini prisutna blago izražena ciklonalna aktivnost zbog koje može biti i lokalnih nestabilnosti.

Ujutro u četvrtak i dalje će biti dosta sunca i ljetne topline. Ponegdje po kotlinama moguća je kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, dok će na Jadranu mjestimice puhati umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 32 do 34 stupnja. U istočnim predjelima pretežno sunčano. Samo ponegdje, uz dnevni razvoj oblaka, ne isključuje se mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano s malom ili umjerenom naoblakom. U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu bura će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30, na Jadranu od 32 do 35 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, no poslijepodne uz jači razvoj oblaka može biti lokalnog pljuska i grmljavine, osobito u unutrašnjosti. Poslijepodne zapuhat će većinom sjeverozapadnjak, a na jugu jugozapadnjak. Najviša temperatura od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Temperatura mora i dalje je visoka od 25 do 28 stupnjeva, a nastavlja se i većinom visok stupanj opasnosti od sunčeva UV zračenja. Na Jadranu na oprezu valja biti i zbog opasnog toplinskog vala koji će se zadržati do nedjelje i najvjerojatnije nastaviti u sljedećem tjednu.

Sljedećih dana u unutrašnjosti će biti pretežno sunčano, iznadprosječno toplo, a vjetar slab. Još u petak samo ponegdje može biti kratkotrajnog pljuska. I na Jadranu će biti sunčano i vruće. Jedino u petak još se u Dalmaciji ne isključuje mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, u početku bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Posljednji proračuni potvrđuju da će do sredine sljedećeg tjedna i dalje prevladavati sunčano i iznadprosječno toplo.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



