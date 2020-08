Toplinski val pogodio je cijelu Hrvatsku, no stiže nova promjena vremena.

Toplinski val je na vrhuncu. Najsnažniji je u Rijeci, Zagrebu i Splitu. Izlazak u najtoplijem dijelu dana ipak se nije izbjegavao. Turisti su razgledavali gradske jezgre, a domaći uživali u prirodi.

Na sreću, nije bilo povećanog broja hitnih intervencija. Kod nas konkretno nema veći broj pacijenata. Štoviše, čak mi se čini da je i manji broj, da se ne ureknem, rekla je Ana Mišković iz riječkog Centra za hitnu medicinu.

Uzrok tome je nadam se jest edukacija građana. Ono što vi kao televizija činite godinama zajedno s nama medicinarima, kazala je pak Milica Ognjenović iz Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

Prognoze pak ukazuju na promjenu – temperatura bi mogla biti niža za čak 10 stupnjeva. Zvuči dobro nakon ovih vrelih dana! Strpite se do utorka.

U subotu je u Senju, Drnišu i Kninu izmjereno 37 stupnjeva Celzija, a vruće i sparno bilo je u svim dijelovima Hrvatske. I u nedjelju nas čeka sličan takav dan, ali idući tjedan vrijeme će se zato naglo promijeniti. Čekaju nas oluje i gromovi, barem 10 stupnjeva niža temperatura i jaka bura na sjevernom i srednjem Jadranu.

Na sinoptičkoj karti za nedjelju vidi se već ta izražena hladna fronta koja se polako približava prema nama, a iznad nas će biti u ponedjeljak navečer.

U nedjelju ujutro opet će biti sunčano i toplo, a na Jadranu vrlo toplo - temperatura se ni tijekom noći u pojedinim mjestima neće spustiti ispod 26 ili 27 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne također bez promjena - bit će sunčano i vruće uz slab vjetar. Najviša temperatura od 30 do 33 stupnja.

I u Slavoniji i Baranji čeka nas sunčan i vruć dan uz slab vjetar. Najviša temperatura ovdje će biti od 30 do 32 stupnja. Više oblaka bit će u zapadnijim područjima - u unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru, oko Rijeke gdje u nedjelju kasnije poslijepodne može biti i lokalnih grmljavinskih pljuskova. Puhat će uglavnom maestral, a temperatura će biti od 29 do 31, na Jadranu do 35 stupnjeva.

Najtoplije će i u nedjelju biti u Dalmatinskoj zagori - i do 38, dok će na obali i otocima biti stupanj, dva manje. Toplo je i u moru, na sjevernom dijelu Jadran će mjeriti čak 28 stupnjeva. UV indeks će u nedjelju u središnjim krajevima biti visok, a u ostatku zemlje vrlo visok.

Sljedeći tjedan donijet će nam i novu, veliku promjenu vremena i to u noći s ponedjeljka na utorak. Već u ponedjeljak krajem dana može biti pljuskova na sjeverozapadu unutrašnjosti, a u utorak će se kiša i pljuskovi nastaviti uz osjetno niže temperature i umjeren, povremeno i jak sjeverac. U srijedu smirivanje vremena, ali temperature će biti 10-ak stupnjeva niže.

Na Jadranu u ponedjeljak također pljuskovi krajem dana i u noći na utorak, kad će biti i jakih grmljavinskih pljuskova. Moguće je i jače nevrijeme i obilna kiša. Promjena vremena u utorak će zahvatiti više-manje-cijelu obalu, a bura koja će zapuhati također će sniziti temperature.

Još u nedjelju pa i veći dio ponedjeljka bit će vruće i sunčano, a onda velika i dosta nagla promjena vremena uz koju su opet moguća jaka nevremena, više manje u svim krajevima.

