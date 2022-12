Uz zagrebačko rekordno toplo Silvestrovo, svakako treba spomenuti i 19 stupnjeva u Sisku i Karlovcu u subotu, toplo je bilo u gorju, toplo na moru, a toplo će se zadržati i u nedjelju, prognozira meteorolog Darijo Brzoja.

Po koja kap kiše moguća je mjestimice u gorju i na sjevernom Jadranu, drugdje će biti suho.

Minimalna temperatura, tijekom noći, a i ona jutarnja bit će većinom između 6 i 9 stupnjeva u unutrašnjosti te 10-ak do 14 na moru. Promjenjivije jedino u gorju i na sjevernom Jadranu, a drugdje će biti dijelom vedro te ujutro i prijepodne djelomice sunčano. Lokalno u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Puhat će slab do umjeren, u gorju samo i jak jugozapadnjak, a na Jadranu jugozapadnjak i slabo do umjereno jugo.

Veći dio dana u nedjelju u unutrašnjosti uglavnom djelomice sunčano te svakako iznadprosječno toplo. Najviša dnevna temperatura na prvi dan Nove godine bit će između 15 i čak 18 stupnjeva.

Slično očekujemo i u Slavoniji i Baranji. Djelomice sunčano i toplo. Dnevni maksimum ovdje uglavnom od 15 do 17 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenjivije kao i svih ovih dana, uz više oblaka te i dalje mogućnost za malo kiše, većinom slabe: najizglednije u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Vjetar umjeren, u gorju ponegdje jak jugozapadni, na Jadranu i jugo. Bit će neobično toplo za prvi siječanjski dan, pa tako u najtoplijem dijelu dana u gorju očekujemo od 13 do 15, a na moru od 14 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji u nedjelju većinom djelomice sunčano, povremeno oblačnije jedino na sjevernom dijelu za koji stoji i vrlo mala mogućnost slabe i kratkotrajne kiše. Puhat će uglavnom umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 15 do 18 stupnjeva.

Slično vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak, u gorju promjenjivije uz mogućnost za slabu kišu, drugdje djelomice sunčano i toplo. U utorak uz prolazno jače naoblačenje koje nam stiže sa sjevera krajem dana kiše mjestimice može biti i drugdje u unutrašnjosti, a izglednije na zapadu. Od srijede ponovno sunčana razdoblja, no uz sjeverozapadnjak i svježije nego u prvoj polovici tjedna.

Jadran će se i u sljedećem tjednu po vremenu dijeliti na sjeverni i južni. Na sjeveru će i dalje biti promjenjivije uz poneku kap kiše povremeno, dok će na jugu biti više sunčana vremena. Puhat će povremeno umjereno jugo i jugozapadnjak, a sredinom tjedna okrenut će na sjeverozapadnjak i buru. Zadržat će se relativno toplo, no u drugoj polovici tjedna, dojam topline uz buru na Jadranu će ipak biti ponešto umanjen.

Do kraja sljedećeg tjedna ova neobična toplina će se malo ublažiti. Očekuju se sunčana razdoblja i nešto svježije vrijeme, no i dalje to neće biti ona prava zimska hladnoća koja bi svakako siječnju bila primjerenija.

