Meteorolog Nikola Vikić Topić najavljuje zahladnjenje. Kiša je već zahvatila velik dio kopna i sjevernog Jadrana. Tamo gdje je još nema, počet će ubrzo, a tijekom noći i u Dalmaciji, izvijestio je u Dnevniku Nove TV.

U kopnenim će krajevima kiša prije ponoći prijeći u mokar snijeg, lokalno uz stvaranje pokrivača, ponajprije u gorju. Frontalni sustav koji nam donosi tu promjenu vremena, već će u četvrtak brzo odmicati dalje, na jugoistok.

U takvim će uvjetima jutro biti pretežno oblačno, uz još malo oborina na Jadranu kišu, na kopnu snijeg. Do jutra će se u gorju već stvoriti snježni pokrivač, a tanjeg pokrivača lokalno će biti i u nizinama sjeverozapadne Hrvatske.

Malo snijega može biti i s primorske strane Velebita. Na kopnu će sjeverac slabjeti, neće biti tako vjetrovito kao u srijedu navečer, dok će na većini obale puhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Samo na jugu bit će još uvijek jugo i oštro.

Jutro znatno hladnije od onoga u srijedu. Najniža temperatura bit će oko 1, a na obali oko 5, jedino na jugu 14.

Tijekom dana u središnjoj Hrvatskoj postupan prestanak oborine, i djelomično razvedravanje pa će poslijepodne biti i sunčanih razdoblja, no unatoč tomu bit će hladno s najvišom temperaturom do 4, 5 stupnjeva. Vjetar će biti slab.

U Slavoniji i drugi dio dana pretežno oblačan, ali i ovdje uz tendenciju razvedravanja sa zapada. U početku još može pasti malo kiše, susnježice i snijega, osobito u Baranji, Srijemu i na istoku Posavine. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar zbog kojeg će biti hladno - temperatura oko 4.

Na sjevernom Jadranu prestanak oborine uz razvedravanje sa zapada, dok će se u Gorskom kotaru i Lici dulje zadržavati niski oblaci pa će tamo cijeli dan ostati tmurno i sivo uz još malo snijega.

Na obali će puhati jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, a u gorju umjeren sjeveroistočni vjetar.

Temperatura će biti oko 9, no zbog bure će se činiti znatno hladnije. U gorju oko 1 stupanj.

I u Dalmaciji postupno razvedravanje sa sjeverozapada tako da će biti promjenjivo oblačno. Lokalno može pasti još malo kiše, uglavnom u unutrašnjosti i na jugu, dok će na planinama padati snijeg.

Na sjeveru će puhati umjerena i jaka bura koja će se do kraja dana proširiti na cijelu obalu. Najviša temperatura od 10 do 16, samo u unutrašnjosti malo niža.

U petak na kopnu pretežno sunčano, ali hladno, a za vikend ponovno nešto oblačnije, promjenjivije, mjestimice uz malo snijega, u subotu u Slavoniji te u nedjelju na zapadu. Vjetar većinom slab, a sa slabljenjem vjetra obično stiže i pad temperature - ujutro će biti oko -5.

Na obali u petak i subotu većinom sunčano, samo u Dalmaciji nešto više oblaka pa postoji mogućnost za malo povremene kiše. U nedjelju sa zapada novo naoblačenje pa je u Istri i na Kvarneru moguća kiša. Tijekom cijelog će vikenda puhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima, i bit će hladno.

U svakom slučaju, fronta donosi naglu i jaku promjenu s kojom će biti kiše i snijega. U nizinama sjeverozapadne Hrvatske lokalno je moguće od jednog do 10 centimetara pokrivača, a u gorskim predjelima i do 20. Uz to, jak sjeverac koji već puše na kopnu, imat će udare do 80 kilometara na sat!

A bura na moru, pod Velebitom, i do 140. Zato, budite oprezni i, ako možete, budite negdje na toplome.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr