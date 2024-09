Dolazi promjena vremena: Subota će biti kišna, temperature znatno pasti

Tijekom noći s petka na subotu sa zapada će započeti zamjetna promjena vremena s prodorom vlažnog, nestabilnog i osjetno svježijeg zraka.

Ovu promjenu donijet će hladna fronta, koju će pratiti i duboka visinska dolina. U subotu će atmosferski poremećaj zahvatiti cijelu zemlju. Iza fronte sa zapada će ojačati anticiklona s kojom će u nedjelju i početkom tjedna doći do prolazne stabilizacije vremena.



U prvom dijelu subote sa zapada dolazi jače naoblačenje s kišom, ponegdje i obilnijim pljuskovima i grmljavinom i to u noći i ujutro najprije na Sjevernom Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti.

Na Jadranu prijepodne umjereno i jako jugo, a u unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Jutro još toplo, od 15 do 20, na moru od 19 do 23 Celzijeva stupnja.



U Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, većinom prijepodne - kad će ponegdje biti i obilnijih oborina. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeveroistočnjak. Poslijepodne zamjetno hladnije nego danas, od 19 do 21 stupnja.



I u istočnim predjelima oblačno i kišovito, ponegdje uz pljuskove i obilne oborine, osobito od sredine dana. Puhat će povremeno umjeren sjeverac. Najviša temperatura od 19 na zapadu do 23 stupnja u Podunavlju.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu promjenljivo povremeno s kišom, u gorju povremeno i obilnijom, a na Jadranu obilne oborine uglavnom u prvom dijelu dana. U gorju će zapuhati sjeveroistočnjak, a na Jadranu vjetar će poslijepodne okretati na buru koja će prema večeri sve više jačati. Najviša temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.



U Dalmaciji promjenljivo s kišom, ponegdje i obilnim pljuskovima i grmljavinom i to najprije na sjeverom dijelu, a poslijepodne i na južnom. Puhat će umjereno do jako jugo koje će na sjeveru okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.

Vrijeme naredna tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, no hladnije povremeno uz umjerenu naoblaku. U nedjelju još rano ujutro na istoku zemlje može pasti malo kiše, a u ponedjeljak će biti jutarnje magle, osobito u kotlinama. U nedjelju vjetrovito uz umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, na istoku i jak, a u utorak ponovno jugozapadnjak.



Na Jadranu pretežno sunčano. Jedino u nedjelju još na jugu može biti malo kiše. U nedjelju zamjetno hladnije i vjetrovito uz jaku do olujnu buru koja će u ponedjeljak oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. U utorak jugo.



U ponedjeljak i utorak očekuje se pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz hladna jutra. Od srijede nam slijede nove oborine, osobito potkraj srijede i u četvrtak kad ponegdje ima naznaka za obilne oborine.

