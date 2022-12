Malo mirnije vrijeme u ponedjeljak, no samo na kopnu, mada ne možemo u potpunosti garantirati da ni tu neće biti niti kapi kiše. Atmosfera nije posve stabilna, niti će biti cijeli idući tjedan. To znači da ćemo i dalje na neki način žonglirati između više i manje kišovitih razdoblja. Kiša će kao i svih ovih dana dosad biti učestalija na moru, no dojam mokrog vremena ostaje i u unutrašnjosti. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Novo jutro bit će promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. U kopnenim krajevima moguća je i magla, dok će na Jadranu biti kiše, te pljuskova s grmljavinom, poglavito na sjevernom dijelu gdje oborina još jednom može biti obilna. Puhat će većinom umjereno, u Dalmaciji i jako jugo, a na sjevernom Jadranu i umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, na kopnu od 1 do 5, a na moru 10-ak do 13 stupnjeva.



U središnjim krajevima moguća je i u ponedjeljak kap kiše, uglavnom krajem dana, no do tad će biti i sunčanih razdoblja: između jutarnje magle i oblačne večeri. Vjerojatno će biti i malo toplije nego u nedjelju, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 7, 8 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. Bez vjetra, uz temperaturu između 7 i 10 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju bit će promjenjivo, dosta oblačno, povremeno s kišom, na moru i pljuskovima koji mogu biti izraženiji. Tijekom dana na ovom području lokalno može pasti između 20 i 50 milimetara kiše. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 13 stupnjeva. U gorju najčešće između 5 i 8.



I u Dalmaciji će povremeno kišiti, i isto kako i na sjevernom Jadranu tijekom dana može biti pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura će biti od 13 do 16 stupnjeva.



Sredinom tjedna na kopnu većinom oblačno. Sunčanih razdoblja može biti još u utorak, no potom oblačnije, pri čemu će padati uglavnom slaba kiša ili rosulja. Ujutro ponegdje i magla, vjetar većinom slab, a temperatura između 6 i 9 stupnjeva.

Na Jadranu će biti promjenjivije, tu i tamo provirivat će sunce, no povremeno će biti i jače kiše i pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjereno, a u četvrtak i jako jugo i jugozapadnjak. Na moru uz južinu i toplije, danju uz maksimalnu temperaturu često oko 15 stupnjeva.



Ono što nam slijedi za vikend prije svega je u petak osjetno toplije vrijeme praćeno južinom, no potom stiže novi atmosferski poremećaj, noseći oblake i kišu, a u nedjelju je uz zahladnjenje potom moguć i snijeg. Naravno, prije svega u gorju. Svakako treba naglasiti kako prognoza za sljedeći vikend još nije sigurna, svakako pratite naše izvještaje i sljedećih dana kako biste o vremenu bili pravovremeno informirani.

