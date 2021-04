Ponedjeljak će biti pretežno sunčan, navečer slijedi porast naoblake sa sjeverozapada.

Ponedjeljak će, u većini krajeva, biti pretežno sunčan, no utorak će vratiti zimske uvjete. I dok jedan oblačni sustav odlazi dalje, Europom se polako gura novi. Hladna fronta potancijalno će donijeti razne nepogode u noći na utorak, no danas će uz južinu prevladavati sunčano, a danju i toplije nego ovog vikenda.

Ujutro je po kotlinama gorske Hrvatske mjestimice moguća magla. Inače, gotovo posvuda će prevladavati sunčano, uz tek ponegdje malo oblaka. U početku i bez značajnijeg vjetra, tiho, a uz vedrinu onda na kopnu i prilično hladno. Temperatura će se spustiti i do 3, 4 stupnja ispod ništice. Na Jadranu će biti uglavnom između 4 i 9 stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj poslijepodne, malo više oblaka te i dalje uglavnom sunčano, no sjevernije će se polako prema kraju dana skupljati oblaci. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura će porasti barem do 15, ponegdje i 17 stupnjeva. U Slavoniji i Baranji također će biti pretežno sunčano, poslijepodne uz vjetar s juga i temperaturu oko 15 stupnjeva.

I u gorju i na sjevernom Jadranu danas će uglavnom prevladavati vedro, povremeno uz malu, navečer i umjerenu naoblaku. U gorju će puhati umjeren i jak jugozapadnjak, na moru umjereno jugo, ali u jačanju. Najviša dnevna temperatura na moru oko 15 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža.



U Dalmaciji će cijeli dan prevladavati sunčano. Jugo će zapuhati tek prema večeri, i to prvo na sjeveru regije. Temperatura oko 15 stupnjeva.

Nagla promjena vremena

U noći na utorak stiže nam nagla i brza promjena. Osjetno će zahladnjeti, padat će susnježica i snijeg, pri čemu će snijega biti i u nizinama. Zapuhat će umjeren i jak sjeverac, a temperatura će biti blizu nule.

Oborina poslijepodne postupno manje, pa će u srijedu već biti sunčanije, no i dalje hladno, osobito ujutro. Četvrtak nosi još više sunca, danju i toplije vrijeme, no svih dana noću i pred jutro će se temperatura spuštati ispod nule pa će biti i mraza.



Na moru s jačim naoblačenjem u utorak kiša i grmljavina, no u Istri te ponegdje na sjevernom i srednjem Jadranu uz buru može biti i susnježice i snijega. Bura će biti jaka i olujna, na južnom dijelu jedino će veći dio dana puhati jugo.

U srijedu već vedrije, uz smirivanje bure, i iako će danju biti postupno toplije, i na moru će noću i tijekom jutra biti hladno. Tako je i uz obalu ponegdje u nastavku tjedna moguć slab mraz.