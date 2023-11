Stiže promjena vremena: Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Još u četvrtak u većem dijelu dana suho i pretežno sunčano. No, uskoro nam slijede nove oborine koje nam donosi ova atmosferska fronta koja će u petak zahvatiti i cijelu zemlju. Zbog toga će u četvrtak polje visokog tlaka zraka posvuda oslabjeti, a na Jadranu će poslijepodne i osobito navečer jačati južni vjetar i jugo.

U četvrtak ujutro u većini će krajeva prevladavati sunčano. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar većinom slab, osim na sjevernom Jadranu gdje će ponegdje puhati umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, pa je ponegdje moguć i slab mraz. Na moru od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz slab do umjeren vjetar s jugozapada i juga. Ipak, poslijepodne i osobito navečer sa zapada postupan porast naoblake, a zatim u noći na petak kiša. Najviša temperatura od 14 do 16 stupnjeva.

U istočnim predjelima prevladavat će sunčano. Navečer mjestimice će opet biti magle, osobito u Posavini. Vjetar uglavnom slab. Poslijepodne temperatura ponegdje od 13 do 16 stupnjeva.

Prijepodne u Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Poslijepodne posvuda postupan porast naoblake, a zatim kiša, i to najprije u Gorskom Kotaru, Istri i na širem riječkom području. Zapuhat će umjeren jugozapadni, zatim i južni vjetar koji može imati i s jake udare. Najviša temperatura od 9 do 14, na Jadranu od 15 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji u većem dijelu dana pretežno sunčano. Poslijepodne zapuhat će umjeren jugozapadnjak koji će prema kraju dana okretati na jugo i oštro i sve više jačati. Temperatura od 16 do 20 stupnjeva.

Tri dana kopno

U petak i subotu u unutrašnjosti većinom oblačno s kišom. U subotu u gorskim predjelima može pasti i malo snijega. U nedjelju većinom djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab. Posvuda svježije, ponegdje uz maglu, a u nedjelju ponegdje i slab mraz što je već primjerenije za ovo doba godine.

Tri dana more

Na Jadranu u petak i subotu dosta promjenljivo, lokalno uz obilniju kišu, te pljuskove i grmljavinu, osobito u petak kad će puhati jako i olujno jugo, oštro i jugozapadnjak. U subotu vjetar će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, u nedjelju ujutro prolazno umjerena bura, a zatim opet jugo. I ovdje postupno svježije.

Do srijede u većini krajeva barem djelomice sunčano i malo toplije. Malo kiše u prvom dijelu ponedjeljka ponegdje još može biti u gorskom području i na Jadranu, a čini se da na nove izraženije oborine ponovno valja računati od sredine tjedna.

