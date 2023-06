Konačno nam stiže pravo vruće ljetno vrijeme: I temperatura mora dobra je za kupanje

Očekuje nas nekoliko dana pravog ljetnog vremena. Nakon proljetnih kiša, koje su ove godine dobro natopile naše krajeve, pred kalendarski početak ljeta napokon nam stiže jedno fino razdoblje sunčanog i vrućeg vremena. U nedjelju, u polju malo povišenog tlaka, uz jačanje termo-baričkog grebena sa Sredozemlja.



Jutro će biti sunčano. Na kopnu bez vjetra, na moru, u Dalmaciji u početku tek slaba, možda i umjerena bura, no uglavnom samo na jugu. Temperatura će rano, u unutrašnjosti biti između 13 i 15, u gorju mrvicu niža, dok se na Jadranu očekuje većinom oko 20 stupnjeva.



I poslijepodne će prevladavati sunčano. Tek mjestimice na kopnu može biti i umjerene naoblake. No neće to previše kvariti dojam lijepog vremena. Ovdje u središnjoj Hrvatskoj, malo vjetra s juga, a dnevna temperatura, najčešće blizu 30 stupnjeva.



Pretežno sunčano i vrlo toplo, možemo reći također i pomalo vruće u nedjelju se očekuje i u Slavoniji i Baranji. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti uglavnom između 27 i 29 stupnjeva.



Većinom sunčano u gorskoj Hrvatskoj, ali i na sjevernom Jadranu. Sredinom dana i poslijepodne na kopnu, u gorju tek umjeren razvoj oblaka. Ovdje na sjevernom Jadranu uz obalu će puhati jugozapadnjak, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Maksimalna temperatura, u gorju oko 26, a na moru u nedjelju 28 ili 29 stupnjeva.



I u Dalmaciji u nedjelju sunčano, čak i vedro. Ujutro na jugu malo bure, a poslijepodne će puhati uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje pojačan. Bit će vrlo toplo i vruće uz temperaturu između 27 i 30 stupnjeva.



Kupajte se, temperatura mora je ugodnih 22 ili 23 stupnja.



Uz obilje sunca, UV-indeks će u cijeloj zemlji u nedjelju, ali i u sljedećem tjednu biti vrlo visok. Sredinom dana, najbolje, držite se hlada. Ukoliko imate osjetljiviji tip kože, suncu se treba izlagati postepeno, najbolje ujutro i kasnije poslijepodne. A to je osobito važno u lipnju, na početku ljeta.



Većinom sunčano vrijeme očekuje nas i idućih dana. Sa Sredozemlja će nam strujati vrlo topao i vruć zrak pa će i temperatura svakim danom biti sve viša. Sredinom tjedna tako idemo preko 30 stupnjeva.



I na Jadranu će u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti sunčano te sve više vruće. Uz obalu će danju puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak.



Sunčano i vruće će, čini se biti ne samo u prvoj polovici, nego i veći dio sljedećeg tjedna. Vrhunac topline očekuje se u četvrtak i petak kad bi temperatura mogla i do 35. U pravo vrijeme, na kalendarskom početku ljeta.

