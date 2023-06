Stiže nam pravo ljeto: Meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva što nas čeka idućih dana

Tlak zraka polako raste - sredozemna ciklona nastavlja se odmicati na jugoistok, prema Grčkoj i Turskoj, a nama sa zapada jača anticiklona koja donosi stabilnije, ali i toplije vremenske prilike.



Prijepodne u subotu sunčano, u mnogim krajevima i vedro. Malo više oblaka bit će na jugu Dalmacije te na istoku Slavonije. Tamo će ujutro biti umjereno oblačno.

I dalje posvuda vjetrovito - u unutrašnjosti će puhati umjeren sjeverac, a na obali umjerena, ponegdje i jaka bura i tramontana.

Unatoč tom vjetru, ostaje ugodno - najniža temperatura od devet do 14, a na obali oko 19. To je u onim najranijim jutarnjim satima, a već oko sedam temperatura počinje osjetno rasti.



Poslijepodne će tako u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, oko 26 stupnjeva. Između 15 i 19 sati, postoji mala vjerojatnost za kraće lokalne pljuskove, osobito u Međimurju, Zagorju i Podravini. I dalje ostaje pomalo vjetrovito, puhat će slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni vjetar.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano, uz umjerenu naoblaku. Temperatura će rasti do 24, 25 stupnjeva, pa će sa slabim do umjerenim sjeverozapadnim vjetrom biti ugodno.



U Istri, Primorju i na Kvarneru sunčano i vrlo toplo, uz malo oblaka. Bura će Oslabjeti i zapuhat će slab do umjeren maestral, uz temperaturu oko 27.

U Gorskom kotaru i Lici sunčano i ugodno, oko 23 Celzijeva stupnja, uz umjerenu naoblaku i vrlo malu mogućnost za kratak pljusak.



Sunčano će u subotu biti i u Dalmaciji, pa i pretežno vedro, samo povremeno uz malo oblaka. Puhat će umjerena bura i tramontana, a temperatura će rasti do 27, 28 stupnjeva.



Unatoč buri, more je mnogima već ugodno za kupanje, temperatura mu je 22, 23 Celzijeva stupnja. Slično će biti i za vikend, a zatim od idućeg tjedna još malo toplije i ugodnije.



Krajem tjedna i početkom novog, u unutrašnjosti i dalje pretežno sunčano, samo uz malo oblaka. Vjetar će oslabjeti, a temperatura će rasti pa će biti vruće. Danju između od 29 i 32 Celzijeva stupnja.

I na Jadranu sunčano, često i pretežno vedro te vruće. Puhat će slab do umjeren maestral. Najniža temperatura bit će oko 20, a najviša oko 30 Celzijevih stupnjeva.



Dakle, konačno nam se vrijeme smirilo i stabiliziralo. Vikend će u cijeloj zemlji biti sunčan i vrlo topao. Samo je u subotu na kopnu rijetko moguć poneki poslijepodnevni pljusak. Zatim, idući tjedan, daljnji porast temperature, ići će iznad 30 stupnjeva tako da će posvuda biti vruće.



