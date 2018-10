Robert Matalin, tata koji je prikupljao donacije za lažnu bolest, vratio se i – prijeti ljudima.

Tvrdio je da ima leukemiju i putem donacija prikupio stotine tisuća kuna za liječenje, no nakon što ga je Ema Branica raskrinkala u prilogu Provjerenog, Robert Matalin nestao je sa svojom djevojkom Doris.

Na dan kada je prilog emitiran svojim bližnjima poslali su fotografije da su odletjeli, rekli su, u Tursku. No sada kada su se vratili, pojedinci kažu kako im prijete, i to zbog upita na društvenim mrežama hoće li dobiti natrag svoj novac.

„Polomit ću ti ruke i noge, a ti me odi sad prijavi policiji. To ti je moj savjet", sadržaj je poruke koju su „Provjerenom“ ustupili sugovornici koji su zbog straha htjeli ostati anonimni.

Nekima je Matalin imao potrebu i osobno ući u dvorište.

„On se vratio tu s ceste, da bi mi došao na dvorište i onda me pitao kakav je problem u komunikaciji. Prvo sam mislio da je to nekakva šala ili nekakav skeč, a onda sam ga pitao u čemu je problem. Odgovorio mi je da je problem to što mi komentiramo na Facebooku“, ispričao je susjed Mario Čuk.

Podsjetimo, Provjereno je razotkrilo na prvi pogled dirljivu priču o mladom tati koji se bori sa zloćudnom bolešću. Nitko nije posumnjao da suze tate Roberta nisu iskrene pa nitko nije tražio dokaze - već su mu svi velikodušno uplaćivali donacije. Sveukupno je dobio gotovo pola milijuna kuna, a nakon što ga je otkrilo Provjereno, pobjegao je iz zemlje.

