Nakon sedam mjeseci korona tišine, u Ravne Kotare vratio se Benkovački sajam! Na štandovima "od igle do lokomotive", a u Benkovcu nekoliko tisuća ljudi. Na šarenom i živopisnom sajmu bila je naša Sanja Jurišić.

Marin Franić iz Drniša na Benkovački sajam došao je već u četiri sata ujutro. Svakog desetog u mjesecu Benkovački sajam posjeti i do deset tisuća ljudi. Posljednjih sedam mjeseci sajam se nije održavao zbog korone. Za strance, ovo je čista egzotika. Za domaće ljude je zabava.

"Ja sam ovdje došao čisto iz zafrkancije i meni je ovo šou. Gledat i slušat ove ljude i ova cjenkanja. Zafrkancija je, kao neki film“, kazao nam je Franko iz Prkosa. Ivanu iz Unešića otvaranjem sajma je laknulo. "Nemoj mi govoriti ništa, odušio san danas kad san došao. Vidiš ljude, vidiš sve, kupiš što ti treba, sad mi je duša na mjestu skroz".

"Idemo dalje, nikoga nisam prevario šest mjeseci. Nisam imao priliku, bila je korona", čulo se sa jednog štanda.

No nisu samo ljudi iz Hrvatske oduševljeni otvorenjem. I Paco iz Senegala stigao je u Benkovac i to već drugi put. Kaže da je došao jer voli ljude. "Bila sam ovdje prije pet godina, i jedva sam dočekala ponovno biti ovdje. Sretna sam“, oduševljena je i turistica iz New Yorka Lauren.

A na sajmu se prodaje i domaća janjetina. Mesar iz Sinja ju prodaje za 180 kuna po kilogramu. Na sajmu ima i janjetine, a prodavač kaže da je ona tek desert. Na sajmu ima i domaće slanine, a prodaju se i životinje koje su još uvijek žive poput pilića, kunića...

Novinarka Nove TV Sanja Jurišić upitala je Branimira Majicu na sajmu zašto je došao. "Društveni život, kontakt s mušterijama i prijateljima i sve ostalo“, dio su razloga koje je naveo.

