Bijesni građani zasuli su jajima vrata na zgradi Ministarstva zdravstva.

Nakon smrti mladića u Zaprešiću i smrti osobe u Jastrebarskom u kojima se otvorilo pitanje djelotvornosti Hitne pomoći i timova djelatnika Zavoda za hitnu pomoć bez liječnika, stigao je odgovor bijesnih građana.

Vrata zgrade Ministarstva zdravstva netko je zasuo jajima.

Ljutiti gradjani zasuli jajima ulaz Ministarstva zdravstva. pic.twitter.com/FAKETecLuD — Vjekoslav Đaić (@vdjaic) 14. kolovoza 2018.

Pola sata prije sahrane preminulog mladića u Zaprešiću, gomila jaja završila je na vratima Ministarstva zdravstva. Ivan Pokupec, kako se sam predstavio medijima - građanin i žrtva zdravstvenog sustava koja svaki mjesec odvaja 15 % svoje plaće, kazao je da je to čin nezadovoljstva i da je vrijeme za odlazak ministra zdravstva Milana Kujundžića.

"Simbolika jaja je u tome da postoje ljudi koji imaju dostojanstvo, kičmu i hrabrost i koji se ne plaše prijetnji, zakona i pravilnika. Mi smo punoljetni građani Hrvatske, roditelji i mi smo poslodavac tim ljudima (ministrima op.a.)", kazao je Pokupec.

"Vrijeme je za otkaz"

Prije bačenog prvog jaja, Pokupec je postavio nekoliko pitanja: "Kakva je to osoba, koja je u HDZ-u, zatim izađe iz HDZ-a da bi na predsjedničkim izborima nastupila kao HDZ-ov protukandidat koji pljuje po stranci, a onda se vrati u HDZ kao ministar? Kakva je to osoba koja, za vrijeme vapaja roditelja za djecu koja boluju od neuroblastoma u Klaićevoj ne tako davno, ode na produljeni vikend? Kakva je to osoba koja za vrijeme krize jer nema lijekova za djecu koja boluju od spinalne distrofije, ovdje, za vrijeme prosvjeda šalje zaštitara s mobitelom, da me opiše tko sam i kakav transparent imam? Kakva je to osoba koja ima obraza izjaviti jučer da je sve bilo po pravilima struke? Da je po pravilika struke uzeto hitnoj u Zaprešiću uzeto 300 tisuća kuna u prosincu, da je po pravilima struke poslano sanitetno vozilo bez liječnika i bez opreme, da je po pravilima struke nečije dijete izgubilo život. Za pola sata je sprovod mladom Mateu zbog nepotrebno izgubljenog života. Ja, kao otac djeteta koje je prošlo taj zdravstveni sustav i čiji je liječnik danas uz Klagenfurtu sa suprugom zbog nesposobnosti vlade i ovog ministra, odbijam da se to ponavlja!"

"Više nije vrijeme za ostavku, taj vlak je prošao. Ukoliko ministar Kujundžić ne dobije pismeni otkaz i ako Vlada ne imenuje nestranačkog čovjeka za ministra, tražimo ostavku kompletne Vlade. Sad je dosta. Mogu nam prijetiti kaznama koliko žele", dodao je Pokupec.

Kujundžić se ne smatra odgovornim

O tragediji u Zaprešiću danas je u Splitu govorio i ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji je rekao da će nakon izvješća inspekcije vidjeti je li bilo propusta i postupiti sukladno rezultatima inspekcijskog nadzora. Izrazio je obitelji sućut i žaljenje zbog ovog događaja.

Na pitanje koliko košta jedan tim hitne pomoći kazao je kako tim čine liječnik, medicinska sestra i vozač te da je manji problem cijena, a veći što nemamo liječnika. "Raspisali smo natječaj za 60 specijalizacija za hitnu medicinu, ali nije se javio dovoljan broj kandidata. To je jedan od problema."

Kazao je i kako je problem i drugih zemalja u tranziciji što im "bogate zemlje kradu liječnike". Na izravno pitanje hoće li zbog ovog slučaja dati ostavku kazao je: "Ako igdje prepoznam da sam odgovoran za Zaprešić dat ću ostavku, no u ovom trenutku ne prepoznajem. Ne smatram se politički odgovornim, već izražavam sućut i žaljenje”.

Sustav popravljen s novih 15 timova

Najavio je da će im sljedeći korak biti da gradske i županijske prijeme Hitnih službi smjeste u iste prostore što će djelatnicima uvelike olakšavati posao.

Ustvrdio je da je ministarstvo 2016. godine u Zagrebačkoj županiji popravilo sustav ubacivši novih 15 timova hitne pomoći, no na osnovu ovog posljednjeg slučaja u Zaprešiću očito je da će morati ulagati dodatne snage.

Hrvati odgovorni za zdravstveni sustav

Ministar je ustvrdio da su svi Hrvati odgovorni za zdravstveni sustav i da ga svi trebamo popravljati i čuvati. Kazao je da u većini zemalja u svijetu u timovima koji izlaze na teren i obavljaju postupke hitne službe nisu liječnici nego ili medicinske sestre i tehničari ili paramedikusi koji prođu tečajeve i imaju sposobnost za pružiti hitnu službu, a ujedno se čeka, ovisno što oni nalaze, dolazak pojačanja.

"U zdravstvenom sustavu popravljamo sve gdje možemo u granicama mogućeg. Ako vidimo da je zaista problem u broju timova i prostornoj distribuciji mi ćemo to popravljati”, izjavio je ministar Kujundžić na komemoraciji za preminulog ravnatelja KBC Split Ivu Jurića.

Komentirajući najavu obitelji preminulog mladića u Zaprešiću kako će zbog toga podići tužbu ministar je odgovorio: "Što god bude bit će". Također je rekao kako se inspekcija nalazi na terenu, da sustav u brojnim segmentima dobro funkcionira te da će vidjeti je li bilo slabosti. (Hina/M.V.)