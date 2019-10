Sinoć je završilo ljetno računanje vremena i vratili smo se na ono zimsko! Kazaljke su se s tri sata ujutro pomakle sat unatrag - na dva sata.

Od danas će sunce izlaziti ranije, ali će zato ranije padati mrak. Koje su pozitivne, a koje negativne posljedice pomicanja sata, istražila je ekipa Dnevnika Nove TV.

Od danas će dan biti kraći, a to znači i manje dnevnog svjetla znači i kraći boravak na otvorenom. Pomicanje sata dva puta godišnje negativno utječe na zdravlje čak 20 posto Europljana. "I to na duge staze može raditi problem. Mi to možda ne primjetimo svjesno, ali se vidi u rezultatima rada", smatra Leonardo Bressan Kohom, liječnik opće medicine.

"Već sam navikla na određeno vrijeme i dugo mi treba da se prilagodim na novo, a isto tako i buđenje", kazala je Marija iz Rijeke. "Legnem i zaspem ko klada, razumiš odmah isti čas", otkriva Janko iz Zagreba i dodaje da nema nikakvih zdravstvenih tegoba.

Mijenja se vrijeme obaveznih svjetala na automobilima

Mijenja se i vrijeme jeftinije struje. Struja će se, dakle od danas, obračunavati po nižoj tarifi od 9 sati navečer do 7 ujutro. Na posebnom oprezu moraju biti vozači svih motornih vozila. Iako je obaveza paljenja dnevnih ili kratkih svjetala cijeli dan za vozače motornih vozila prije stupala na snagu promjenom sata ove godine rok je 1. studenoga.

"Ulazimo u razdoblje jeseni i zime kada su uvjeti vidljivosti često puta smanjeni. Ministarstvo unutar izmjena i dopuna zadnjeg Zakona o sigurnosti u prometu na cestama se odlučilo za rješenje od 1. studenog do 31. ožujka", kazao je voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa PU primorsko-goranske Boris Skeledžić.

Više od 60 svjetskih zemalja primjenjuje pomicanje sata. Tu praksu ukinule su primjerice Rusija i Turska, a Ekvador i Paragvaj sat nikad nisu ni pomicali. O ukidanju je govora bilo i u Europi. No, hoće li se i kada to dogoditi? Čini se da to se tom, na oko jednostavnom pitanju, još ne nazire odgovor.

Novi pravni okvir za računanje vremena donosi se na razini Europske Unije. Međutim, rasprava o tome privremeno je zaustavljena. Prije konačne odluke Europska komisija mora izraditi detaljnu procjenu kakav bi uopće bio učinak toga.

Pitali smo građane što misle o tome. "Pa ja bih radije da odustanemo od te promjene vremena, mislim da više nema smisla u današnje vrijeme", smatra Sunčica iz Zagreba. "Možda ljetno vrijeme da stalno bude i u redu, kako se dogovore, priviknut ćemo se", dodaje Jasna iz Rijeke.

Hrvatska još nije odlučila

Ljetno ili zimsko računanje vremena, svaka država članica, primjenjivat će ono što sama odluči. Hrvatska još nije odlučila. Tako bi se primjerice moglo dogoditi da susjedne države poput primjerice Slovenije i Hrvatske vrijeme računaju na drugačiji način. Sve to moglo bi ostaviti posljedice na život pograničnog stanovništva.

Brojni gospodarstvenici na strani su ljetnog računanja vremena i to ponajviše zbog zarade od turizma. No dok se odluka ne donese u ožujku nam slijedi još jedno igranje s kazaljkama. Kako bilo - večeras ćemo ipak svoje satove pomaknuti jedan sat unatrag.

Europska unija pomicanje sata bi trebala ukinuti 2021. To bi moglo promijeniti i granice trenutačne tri vremenske zone, zapadnoeuropske, srednjoeuropske, kojoj pripada i Hrvatska te istočnoeuropske. Naime, svakoj zemlji ostavljeno je da odluči hoće li cijelu godinu ostati na zimskom ili ljetnom računanju vremena.

Ipak kako bi se izbjegla rascjepkanost konačna odluka morat će pasti u dogovoru sa susjedima. A to možda neće biti jednostavno. Primjerice, Slovenija je trenutačno sklonija zimskom, dok bi Hrvatskoj zbog turizma vjerojatno više odgovaralo stalno ljetno računanje vremena.

