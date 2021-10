Prema neslužbenim informacijama prosječni spremnik dizela mogao bi bi biti skuplji za 19,5 kuna.

Kako je objavio portal Cijenegoriva.com spremnik od 50 litara benzina mogao bi biti skuplji za 13 kuna, a prosječni spremnik dizela za čak 19,5 kuna.

Prošlog tjedna nije bilo poskupljenja autoplina, no sad bi i prosječni spremnik LPG-a mogao biti skuplji za 15 kuna.

Sve veću inflaciju i rast cijena hrane i goriva u ponedjeljak je komentirao i ministar financija Zdravko Marić koji kaže da su i druge zemlje u istim problemima.

Naftni stručnjak Davor Štern prošlog je tjedna u Dnevniku Nove TV objasnio zašto cijene goriva u posljednje vrijeme stalno rastu.

"Činjenica je da je nafta zadnjih tjedana nešto poskupljuje, došlo je do porasta industrijske aktivnosti, prvenstveno u Europi. 0,31 posto porasla je i potrošnja stanovništva, tako da je došlo do veće potražnje i time do većih cijena", kazao je naftni stručnjak novinarki Nove TV Lini Dollar.