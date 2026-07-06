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Vozači, oprez: Zagrebačka policija u novoj akciji, evo o čemu se radi

Piše A. L., 06. srpnja 2026. @ 08:42 komentari
Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Foto: Josko Supic / CROPIX/Cropix
Posebnu pozornost obratit će se na prekršaje poput nepropisne brzine motocikala, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima i mopedima te osobnim prijevoznim sredstvima.
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