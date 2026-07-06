Vozači, oprez: Zagrebačka policija u novoj akciji, evo o čemu se radi

Zagrebačka policija najavila je da će na svom području u utorak i srijedu provesti preventivnu akciju "Nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava" kojoj je cilj povećanje sigurnosti i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja.

Posebnu pozornost, najavljuje PUZ, obratit će na prekršaje poput nepropisne brzine motocikala, nekorištenja zaštitne kacige vozača i putnika na motociklima, mopedima i osobnim prijevoznim sredstvima.

Policija također nadzirati rok valjanosti prometne dozvole, kao i registriaciju vozila te upravlja li njima vozač prije stjecanja prava na vožnju ili bez odgovarajuće kategorije.

Nadzirat će se i neisticanje odnosno nepropisno isticanje registarskih pločica te tehničku neispravnost vozila, kao i ostale prekršaje u prometu, a fokus će biti i na povratnicima (recidivistima) u cestovnom prometu.

PUZ najavljuje da će u provedbi akcije koristiti uređaje za mjerenje razine buke.

Kako bi bilo što manje tragičnih događaja i kako bi se sigurnost u cestovnom prometu podigla na još višu razinu, policija poziva vozače i putnike da se pridržavaju zakonskih odredbi.