Vozač oborio 83-godišnjakinju i pobjegao: Ona završila u bolnici, policija traži pomoć građana

Policija traži svjedoke prometne nesreće koja se jučer dogodila.

Naime, u Baštijanovoj ulici u Rijeci je oko 10:50 teško ozlijeđena 83-godišnja pješakinja. Nju je nepoznati vozač automobila, vozeći unatrag, oborio dok je na pješačkom prijelazu prelazila cestu te je potom pobjegao s mjesta događaja bez da joj je pomogao ili obavijestio policiju.



Pješakinji je pružena liječnička pomoć i prevezena je u KBC Rijeka, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.

"Kako bi utvrdili sve točne činjenice i okolnosti ove prometne nesreće, pozivamo očevice nesreće da se osobno jave u Postaju prometne policije Rijeka na adresi Ciottina 25 ili putem telefona na broj 051/430-655, 335-521 i 192. Informacije o nesreći se mogu dojaviti i putem e-maila pprp.rijeka@mup.hr", objavila je primorsko-goranska policija.