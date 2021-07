U poplavljenom podvožnjaku u Belom Manastiru u svojim su automobilima ostala zarobljena dva starija muškarca. Iz potopljenih automobila spasili su ih vojnik i policajac koji su se ondje zatekli.

U podvožnjaku u Novoj Gradiški spašena su dva života. Čim su ugledali potopljene automobile i u njima nemoćne ljude Goran i Domagoj nisu se premišljali. Skočili su u pomoć.

"Prvi auto je stajao ovdje, on se u biti skoro naslonio na zid. Imali smo 20-ak cm prostora tako da smo se obojica morali oduprijeti od zida i izgurati ga bočno jer nismo mogli doći do osobe", ispričao je pozornik Goran Kresić, pripadnik GOMBR-e.

"Čovjek se u tom trenutku držao za vrata i krov, nije mogao dalje. Bio je starije životne dobi i Goran Kresić pripadnih HV-a ga je pridržao ispod pazuha. Ja sam uspio još malo pomaknuti vozilo i uspjeli smo ga izvući", kaže policijski službenik Domagoj Gujčić.

Jednom unesrećenom noge su zapele za papučice automobila.

"On je baš bio poplavio. Tako da, voda je bila dosta hladna, kako je napadala kiša. Više ni sam nije mogao ni stajati, koliko se tresao. Vidim da mu uopće nije bilo lako, da se borio za život zapravo", nastavlja Kresić.

Zbog pothlađenosti pružena mu je liječnička pomoć. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

"Drago mi je što sam pomogao, što smo se našli tu. I ja i kolega policajac te što smo izvukli oba čovjeka i što se nije dogodilo najgore", kaže hrabri Kresić.

Gujčić nastavlja: "Najvažnije je bilo spasiti ljude. To je jedna kako pozitivna strana ovog posla tako i u životu kad nekom možeš pomoći. To je ljudska vrijednost koja je meni izuzetno važna i tako bih postupio da sam bio u odori i da nisam jer spasiti nečiji život - to je neprocjenjivo".

Goran i Domagoj pokazali su hrabrost i nesebičnost pomažući drugima - neovisno o tome jesu li ili nisu na dužnosti.