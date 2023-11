Vojni stručnjak uvjeren da je Anušić na čelu MORH-a samo privremeno: "Koliko znam, on je prijelazno rješenje"

Marinko Ogorec, vojni i sigurnosni stručnjak, osvruno se na odluku premijera Andreja Plenkovića da novi ministar obrane bude Ivan Anušić, kao i na njegovu spremnost za obavljanje te dužnosti s obzirom na veoma kompleksnu trenutnu geopolitičku situaciju u svijetu.

“Anušić je, koliko znam, samo privremeno i prijelazno rješenje. Donesena je odluka jer je trebalo što prije imati ministra obrane. No, sustav kao takav funkcionira i u postojećim okolnostima", kazao je Ogorec za N1.

Odabir Ivana Anušića za ministra obrane ocijenio je kao "pokrpavanje", no i izjavio da sustav nacionalne sigurnosti nije ugrožen. Ogorec također smatra da bi svakako bilo bolje da je na čelu MORH-a profesionalac koji poznaje sustav i posao. "No, hoće li to biti civil koji nema dovoljno znanja i iskustva ili osoba koja je već bila involvirana u sustav i vojne strukture, to je stvar političke odluke”, rekao je.

Sudjelovao u brojnim ratištima

Potencijalni ministar obrane diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Kao tada maloljetan dragovoljac sudjelovao je u Domovinskome ratu od lipnja 1991. Otada je sudjelovao u brojnim ratištima kao pripadnik Zbora narodne garde, 106 i 130 brigade, specijalne policije MUP-a, Vojne policije i 3. Gardijske brigade. Politički je aktivan od 2005. kada je izabran za načelnika Općine Antunovac. Župan Osječko-baranjski prvi puta je postao 2017. godine, dok je na izborima 2021. za istu poziciju pobijedio već u prvome krugu.

Ivana Anušića je za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade u ponedjeljak predložio premijer Plenković, o čemu će Hrvatski sabor glasati u četvrtak.