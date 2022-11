Na pomolu je nova prijelomna točka rata u Ukrajini. Ruski dužnosnici u okupiranom jugu Ukrajine počeli su najavljivati da će se ruska vojska potpuno povući iz okolice grada Hersona. U Kijevu su za sada oprezni na tu najavu velikog povlačenja i kažu da Moskva možda priprema zamku.

Najnovija događanja u ratu u Ukrajini komentirao je u Dnevniku Nove TV vojni analitičar Ivica Mandić.

U posljednjih mjesec dana nema većih pomaka na bojištu. Je li ukrajinska vojska izgubila inicijativu koju je preuzela krajem ljeta? Mandić smatra da nema govora o gubitku inicijative.

"Poslije velikih napadnih operacija naprosto dođe vrijeme kad morate zamijeniti borbeni postroj snaga, morate izvući van ono što je bilo u ratnim operacijama", navodi.

"Postrojbe se moraju odmoriti. Inače, jedna od posljedica je PTSP, nama dosta poznat. Ne smijete ljude držati u ratnoj psihozi previše vremena", dodao je.

"Druga stvar je promjena uvjeta i klime. Herson s njegovom umreženosti rijeka i kanala je teško područje za manevarski rat poput onog koji smo vidjeli u Harkivu", objasnio je.

"Ono što se sada ne vidi je najvažnije za planiranje bojnog polja. Prikuplja se sve i u onom trenutku kad zaključe u Ukrajini da je prigoda dobra, onda će je sigurno iskoristiti", rekao je Mandić.

"Posebno tu mislim kakva će biti zima u idućem periodu u smislu manevarskog rata", kazao je.

Napad na Herson

Na pitanje očekuje li najavljivani ukrajinski napad na okupirani Herson, Mandić navodi da su napadne operacije počele još u kolovozu.

"Mi nismo navikli takvo što gledati. Vrši se cijelo vrijeme pritisak na snage koje su na zapadnoj obali, a uskratila se logistička potpora", objašnjava.

"Puno istine ima u informaciji iz Moskve da oni povlače snage iz Hersona. U jednom trenutku, kad Ukrajina odluči, oni bi mogli ostati bez ikakve logističke potpore, među njima tu je i informacija o rušenju brane", rekao je Mandić i dodao da ipak od rušenja brane neće biti ništa.

Povlačenje ruske vojske

"To je jedna točka ratnog zločina i to najtežih kvalifikacija. Iz tog razloga, nema ni razloga da ukrajinske snage vrše napadne operacije na tako teškom terenu, onakve kakve smo vidjeli kod Harkiva, nego da drže stalan pritisak na ovaj dio ruskih oružanih snaga na zapadnoj obali Dnjepra i one se povlače", dodaje.

"Pitanje povlačenja je posebno teška stvar kad vojnici to rade. Izuzetno je opako izvući vojsku, sigurno neće izvući vojnu tehniku, a hoće li je uništititi? To je jedno pitanje. Ogromna tehnika će ostati sa strane, vojnici ne", rekao je Mandić.

Dolazi zima

Dolazak hladnijeg vremena osjetit će se na bojištu, navodi.

"Jedna je situacija, ako bude vrlo oštra zima, nastat će operacija velikih razmjera manevarskog rata jer se tlo smrzne i onda je takvo što moguće. Ako ostane vrijeme kakvo je sad, ratne operacije su onda u izuzetno teškim uvjetima kretanja", rekao je Mandić.

"Intenzitet uporabe manevra će opasti, čekat će se vrijeme pogodno za kretanje oklopnih snaga", dodaje.

O raketiranju civila

Na pitanje može li ruska vojska nešto postići raketiranjem urakjinskih gradova i civila, Mandić navodi kako nakon udara na mostu Krču došlo do odgovora i to baš na inicijativu predsjednika Vladimira Putina.

"To je teroristička uporaba krstarećih i balističkih raketa da bi se, nešto što je nastalo između dva svjetska rata, slomila volja stanovništva Ukrajine. To nitko nije do sada uspio u povijesti, ne vjerujem ni da će oni iako su dosad ispalili 3500 krstarećih raketa", kazao je Mandić.

"Terorizmom da ćete zaplašiti narod koji brani svoju slobodu je nešto što ozbiljan svijet ne uzima u ozbiljna vojna razmatranja", zaključio je Mandić.

Više o ratu u Ukrajini možete pročitati OVDJE.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.