Anušić potvrdio: "Vojarne su spremne za dolazak prvih ročnika, no još nema političke odluke"

Ministar Anušić obišao je vojarnu u Bjelovaru, gdje se uvjerio u uvjete rada vojnika. Rekao je kako stvari ne treba uljepšavati. "Problema ima, ali većina funkcionira i OK je."

Upitan o najavi uvođenja vojnog roka od 1. siječnja 2025., Anušić je rekao kako je godišnji plan oko 17 do 18 tisuća ročnika, no priznaje da je pitanje hoće li se svi javiti i hoće li ih godišnje toliko prolaziti obuku, stoga ne može govoriti o tome koliko će to godišnje državu stajati. Brojka koja se spominje je oko 25 milijuna eura godišnje, a ovisit će i o broju ročnika koji će se javiti.

"Konkretno, potencijal je između 17 i 18 tisuća mladića godišnje koji napune 18 godina i koji su naši budući kandidati za služenje u temeljnoj vojnoj izobrazbi. Naravno da ostaje kategorija priziva savjesti i da će se u toj kategoriji svakako naći određeni broj mladića. Služenje civilnog vojnog roka radit će se s jedinicama lokalne samouprave, pod onakvim okvirima kako je to bilo i prije 2008. godine, kada je vojni rok kao takav zamrznut", poručio je.

Instruktori i tri vojarne su spremni, rekao je ministar, no provedba ovisi o političkoj odluci, koje, kako priznaje, još uvijek nemaju. Anušić tvrdi da predsjednik Zoran Milanović ima sve informacije i sa svime je upoznat. "Sve ću mu objasniti što mu nije jasno", naglasio je. I na Vijeću za obranu, čije odražavanje Milanović traži.

Za jutrošnje uhićenje HDZ-ova gradonačelnika Otoka Josipa Šarića Anušić je rekao kako to šteti stranci, no nije htio komentirati navodno curenje informacija u ovom, kao i slučaju subotnjeg uhićenja Josipa Škorića, bivšeg šefa Hrvatskih cesta, s obzirom na to da su obojica dala ostavke neposredno prije uhićenja.

