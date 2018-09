Posljednjih mjesec dana tlo se u Hrvatskoj često treslo. Prije dva tjedna zabilježen je potres magnitude 2.9 stupnjeva prema Richteru, s epicentrom kod Koprivnice. Nakon toga treslo se u Dalmaciji, Sinju i Makaraskoj.

Samo dan poslije nakon potresa u Koprivnici, jak potres magnitude 4.6 pogodio je Dalmaciju. Epicentar je bio u Bosni i Hercegovini, oko 30 kilometara od Knina. Njemu je prethodio još jedan, nešto slabiji potres jačine 3.1 stupnja.

Sedam dana nakon toga, dogodio se još jedan potres. Ovaj put magnitude 3.7. Iako je epicentar ponovno bio u BiH, između Čitluka i Posušja, potres je osjetilo područje od Sinja do Makarske.

Voditelj seizmološke službe Ivo Allegretti objašnjava kako s potresima, iako oni nekad miruju, moramo živjeti. "Postoje periodi slabije seizmičke aktivnosti u našim područjima kada stavimo te potrese malo na stranu, ali valja imati uvijek na umu da se ti potresi događaju, da mogu biti jači. Mogu biti čak i vrlo jaki, da dolazi do šteta. Imamo u povijesti poznate takve potrese i jednog dana će se sigurno i to dogoditi", govori Allegretti.

Ne postoje prognoze potresa

Iako se često kaže da serije slabijih potresa uslijedi onaj puno snažiji, Allegretti ističe kako se nikako ne može predvidjeti kada će se potres dogoditi.

"Kad bismo to mogli tako uzeti zdravo za gotovo, znači da bismo morali imati neke znanstvene upore za to. Međutim, prognoze potresa još ne postoje. Ne znamo kad će se dogoditi. Možemo reći da će se dogoditi, ali kada će se dogoditi i kakav razoran potres, to ne možemo znati", objašnjava voditelj seizmološke službe.

U Hrvatskoj su neka područja u većoj opasnosti od potresa od ostalih, ističe Allegreti. "Imamo kartu koja nam govori o ugroženosti područja. Dakle, ponajprije bih spomenuo grad Zagreb zbog toga što je tu rizik veliki zbog velike koncentracije ljudi. I kad bi se nešto dogodilo puno bi ljudi moglo stradati. Isto tako je i koncentracija u riječkom području. Hrvatsko primorje je područje opasno za potrese. I naravno, naš jug, Dalmacija i zaleđe Dalmacije je jako rizično područje. Poznato je iz povijesti, jedan od najpoznatijih potresa koji je dobro opisan je dubrovački iz 1667. godine", objasnio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr