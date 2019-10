Očajni stanovnici zagrebačkog Botinca svakodnevno se bore s nesnosnim smradom iz kanalizacije čija je rekonstrukcija iznosila više od 1,2 milijuna kuna! Potaknuti alarmantnom situacijom, građani se obraćaju nadležnima tražeći konkretne odgovore, a 'Provjereno' istražuje slučaj rekonstrukcije kanalizacije koju su predvodili donator stranke Milana Bandića i tvrtka koja je otprije poznata po brojnim sporovima.

Ekipa emisije 'Provjereno' došla je do tehničkog koncepta za rekonstrukciju kanalizacije koji je po nalogu investitora izradila tvrtka čiji je vlasnik bio prvooptuženi u slučaju Vrbani III. Tvrtka koja je pobijedila na natječaju za izvođenje radova na kanalizaciji bila je ona koja je ponudila najnižu cijenu. No dodatnu sumnju izaziva činjenica da je vlasnik te tvrtke stranci Milana Bandića 2017. godine donirao dva puta po 10 000 kuna. Sumnjive okolnosti nižu se, baš kao i pitanja zašto toliko smrdi ako je s kanalizacijom sve u redu. Direktor Vodoopskrbe i odvodnje na gradskoj skupštini tvrdio je da je sve izvedeno po zakonima struke, ali stanovnici svako jutro svjedoče kako im iz dvorišta uzimaju uzorke vode: „Stane točno pored moga prozora, otvore šaht, onda je tek još veći smrad jer onaj smrad izbije van. Uzmu uzorke vode, još proliju pola tako da nam još ljepše smrdi, kao da dosta ne smrdi i ovako. Idu s onim aparatom za metan. On pišti svako jutro. Imamo lijepo buđenje, ne treba mi budilica. Točno u pola osam znam da su oni to“.

Ogorčeni stanovnici Botinca ne odustaju dok ne dobiju jasne odgovore i dok se smrad koji im uzrokuje poteškoće u svakodnevnom životu ne otkloni: „Osobno ja bih volio da netko odgovara za ovo što nam je napravio. Ja bi volio znati tko je ta osoba jer ovo što je napravio...meni je uništio zadnjih 15 godina života. 15 godina sam radio sa suprugom da bi napravili kuću u ovom kvartu. Meni je 15 godina otišlo u nepovrat. Moja nada u bolju budućnost u ovoj državi dok svi odlaze van, mi smo se odlučili ostat, a šta dobijemo na kraju?”. Reporterka ‘Provjerenog’ Ana Malbaša pokušala je stupiti u kontakt s Milanom Bandićem, a zagrebački gradonačelnik odbrusio je: „Odgovorio sam, vama pomoći nema“.

