Na zagrebačkoj skupštini u srijedu će se raspravljati o gradskom proračunu. Dok oporba Milana Bandića kritizira, on novinarima govori da mu postavljaju neozbiljna pitanja te da oporbi neće raditi PR.

Uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine u srijedu, na kojoj će se raspravljati o izvršenju gradskog proračuna, oporba žustro napada gradonačelnika Milana Bandića.

Iz SDP-a tvrde kako je bilanca grada slična bilanci bivšeg Agrokora.

"U gradu Zagrebu najviše koristi imaju kumovi i prijatelji zagrebačkog gradonačelnika. Grad i gradski projekti se mogu svesti na kumove i spomenike. Ono što treba građanima, promet obrazovanje, zaštita i sada ključno gospodarenje otpadom, u to se uopće ne ulaže", rekao je u utorak Gordan Maras, predsjednik zagrebačkog SDP-a.

Zastupnici GLAS-a poručuju da je Grad Zagreb zadužio građane do te mjere da će dug plaćati i njihova djeca i unuci. "Gradonačelnik je uspio u ovoj godini zadužiti sve nas za milijardu i 90 milijuna kuna“, rekla je Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLAS-a.

Zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš postavio je više pitanja o izvršenju proračuna i optužbama oporbe o zaduživanju. Bandić je ponovno reagirao neprimjereno.

"Imate li neko ozbiljnije pitanje, da me zamislite, da me zatečete, da se izgubim, da lutam, da odem u svemir, da me dignete od zemlje, da odlepim, što bi rekli susjedi preko Dunava, da živim van vremena i prostora, da ne slušam građane... Dajte neko pitanje?", rekao je gradonačelnik.

Reporter je pokušao ponovo, no Bandić ga je prekinuo. "Kad s gradonačelnikom razgovarate, ja cijenim vas i vašu kuću, ali cijenite i vi gradonačelnika", rekao je.

Reporter ga je na to još jednom zamolio da komentira kritike oporbe.

"Ja ne komentiram njihove, neću im raditi besplatnu promidžbu. Da imam školu PR-a, vi ne biste prošli, jer pitate previše, previše pitate nebitne stvari", rekao je Milan Bandić i uskratio konkretan odgovor o izvršenju proračuna.

