Vlasnici apartmana u novigradskom naselju Mareda ogorčeni su zbog naplate ulaska u kamp kroz koji dolaze do plaže. Za prolaz moraju izdvojiti 20 kuna ili ići nekim od okolnih putova.

Dalibor je vlasnik apartmana u naselju Mareda punih 25 godina. Da bi došao do plaže, mora ili platiti 20 kuna ulaz u kamp ili otići jednim od dvaju alternativnih putova.

"Nama je problem što ne možemo proći, dnevni prolaz je 20 kuna, 20 kuna puta 30 dana, 600 kuna, 1800 kuna u tri mjeseca", kaže Dalibor.

Kaže da dosad nije imao problema, ali od proširenja kampa prolaz je, tvrdi, zabranjen.

"Osuđeni smo na ovaj put, poslije 21 sat je mrak, ovdje nemate javne rasvjete", pojašnjava Dalibor.

Gosti koji odu na jedan od alternativnih ulaza nemaju problema. Oni koji žele samo u trgovinu, odlaze besplatno.

U kampu nam objašnjavaju kako se naplaćuje okolni put u kamp i gost ima mogućnost korištenja infrastrukture. Ostala dva, pješačka ulaza su besplatna.

"Kao što vidite, nisu kontrolirana, nitko ne naplaćuje nikakve karte i gosti mogu nesmetano ulaziti i koristiti plažu, bazen na plaži, a da ne moraju ništa dodatno platiti", kaže Đulijana Marunica Krunčić, direktorica kampa.

"Ležaljke nisu prostrte po cijeloj plaži, nego ih mi nosimo gostima na njihov upit tako da svatko tko ne želi uzeti ležaljku i tko želi biti na svome ručniku, ima mjesta i sigurno si ga može pronaći", objašnjava Krunčić.

Gostima koji žele u kamp, osim dnevne, zaključuje, nude i tjedne, mjesečne i godišnje karte.

Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Fabian Kapov pojašnjava smije li se uopće naplaćivati ulaz u kamp.

"Svaki kamp može donijeti svoj Pravilnik kojim može formirati svoje cijene za korištenje infrastrukture unutar samog kampa i na taj način korigirati svoje poslovanje. To im se zakonima ne zabranjuje, a tako se vode svojim interesima. Za tu cijenu, kažu, dužni su osigurati kvalitetu usluge i sadržaja, a činjenica je da ulažu i da rade u interesu gostiju kampa, možda manje kupaca, no moraju pronaći kompromis s obzirom na to da je plaža javno dobro.

Koncesiju na ovu plažu dala je županija, dok je za kamp, u ovom slučaju, koncesiju odobrila država. Zbog problema s plažom kontaktirali smo i s gradonačelnikom, koji je na godišnjem odmoru i, kako kaže, nije upoznat s tim problemom. Kako smo vidjeli, nekim gostima nije problem ići okolnim putem do plaže, no oni koji ovdje imaju apartmane i svakodnevno idu na plažu osjećaju se degradirano", kaže Fabian Kapov.

