Nevjerojatna je i priča iz Marušića kraj Omiša. Iznajmljivačima sezona propada jer turisti do plaže koja je glavni mamac za njihov dolazak - ne mogu.

Uzalud sudske odluke i zabrane već kažnjavani bespravni graditelj podignuo je zid koji ne želi srušiti, pa i domaći i turisti more mogu gledati jedino s balkona.

Umjesto rajske plaže koju su očekivali, turiste u Marušićima kod Omiša dočekuju zidovi, ograde, kamere i zaštitari.

Ranije osuđivani bespravni graditelj zabranio je prolazak stoljetnim putem koji vodi do mora.

"Ja imam četiri apartmana i sada imam samo jedan iznajmljen. I to u ovo doba godine, to je neprihvatljivo", kaže Đuro Klišić, vlasnik apartmana.

Strani investitor oglušio se i na posljednju sudsku odluku da zid mora srušiti. Apartmani su zato u ovom mjestu gotovo prazni.

"Moramo lagati turistima jer smo inače u minusu"

"Gosti koji su rezervirali, pisalo je 70 metara sad je 700, mi ih moramo lagat jer smo u kreditima, obvezama, ako to ne napravimo onda smo u debelom minusu jer banka ne pita", požalio se Ivo Lendić, vlasnik apartmana.

"To mi je bio jedini izvor prihoda, da mogu imat neki džeparac i da mogu naprimjer malo kao penzioner otić na neku fizikalnu terapiju", kaže Kata Pejković, također vlasnica apartmana.

Da bi stigli do plaže koja je njihov najveći turistički resurs, mještani ovog mjesta moraju prolaziti improviziranim puno dužim putem. Očekivali su da će do promjene doći ovom sudskom presudom, no apsolutno ništa se nije promijenilo.

Investitor šuti, računi stižu

Odvjetnici investitora odlučili su se na šutnju. Šute, unatoč obećanjima da će reagirati i u Gradu Omišu.

"Sve nam stiže uredno računi, a koga god da zovnemo kome god da se obratimo samo guraju lopticu jedni na druge", kaže Lendić.

"Ne znam kakvu bi mi mogli mjeru poduzeti da se to čuje. Da zatvorimo na primjer gori magistralu? Pa neka se čuje", dodaje Pejković.

"Kad sam na odmoru, želim da sve bude jednostavno"

"Htjeli smo do plaže, ali kažu da uobičajeno treba pet minuta, ali sada je put do plaže zatvoren", kaže Alessandro iz Argentine.

"Mislim da ne bih više došla, ostane li ovakav put do plaže. Kad sam na odmoru, želim da sve bude jednostavno", kaže Doris iz Austrije.

Stanovnici tvrde kako je konačni cilj ove priče prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zasad je sigurno tek da mještani na zaradu od turizma mogu ove sezone - zaboraviti.

