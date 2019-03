Zabranjena je misa na Bleiburgu. Koruška Katolička crkva poručuje da se misa politički instrumentalizira, a ukupna slika cijele manifestacije šteti ugledu Katoličke crkve. Hrvatska biskupska konferencija navedene razloge u cijelosti je odbacila.

Na Lojbaškom polju pored Bleiburga, ove godine neće biti mise za žrtve. Iako se komemoracija svake godine održava na privatnom polju, za misu je potrebna dozvola nadležne Katoličke crkve.

Biskupija u Klagenfurtu ove godine dozvolu je uskratila. U priopćenju navode da ukupna slika manifestacije šteti ugledu Katoličke crkve.

''Misa na polju pored Bleiburga postala je dio manifestacije koja se politički instrumentalizira i dio je političko-nacionalnog rituala koji služi selektivnom doživljavanju i tumačenju povijesti.'', poručili su u priopćenju.

Hrvatska biskupska konferencija odgovara da je euharistijsko slavlje proteklih godina, a posebice 2018., protjecalo dostojanstveno.

''Hrvatska biskupska konferencija sa žaljenjem je primila tu odluku i izražava svoje duboko neslaganje s razlozima koji se navode za takvu odluku i u cijelosti ih odbacuje'', kažu iz HBK.

Organizator komemoracije, Počasni bleiburški vod, o daljnjim koracima tek će razgovarati.

''Komemoracija će se na ovaj ili onaj način održati, poštujući austrijske zakone, ali ova je politički kontraproduktivna jer će izazvati samo jednu ogorčenost, jedan bijes i ići će na ruku različitim ekstremizmima'', kazao je Vladimir Šeks, predsjednik Nadzornog odbora Počasnog bleiburškog voda.

Hrvatski sabor, kao pokrovitelj komemoracije, o zabrani se zasad nije oglasio. U ime Vlade reagirali su ministri.

''Ako se kroz misno slavlje i molitvu odaje počast žrtvama mislim da to nije u redu.'', smatra ministar branitelja Tomo Medved.

''Za nas je Bleiburg mjesto koje treba biti, i za što zapravo i postoji odobrenje vlasti u Austriji, a to je da bude mjesto sjećanja i da bude mjesto komemoracije za sve žrtve koje su tamo bile. Mislimo da je najbolji način da se te žrtve komemoriraju je kroz jednu svetu misu", kaže ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.

Sudionicima je prošle godine zabranjeno isticanje poruka i obilježja s političkim sadržajima, uzvikivanje pozdrava Za dom spremni. Izgrednicima su prijetile zatvorske i novčane kazne, deportacije, pa čak i zabrana ulaska u Austriju. Koruška Katolička crkva tvrdi da traženi uvjeti nisu ispunjeni, a organizatori ističu da se nerazumno ponašalo nekoliko pojedinaca koji su i sankcionirani. Za vrijeme i nakon komemoracije privedeno je sedam osoba. Protiv devet su podnesene kaznene prijave.

Hoće li biti komemoracije?

Komemoracija na Bleiburgu trebala je biti održana sredinom svibnja. Što kažu organizatori - hoće li je uopće biti i u kojem obliku?

Više zna reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

"U Počasnom bleiburškom vodu, koji je organizator, kažu da će se komemoracija održati, a čuli smo Vladimira Šeksa koji kaže da još uvijek postoji mogućnost da se održi i misa zadušnica koja je odlukom mjesnog austrijskog biskupa zabranjena ove godine. Ova odluka je iznenđenje jer je zabranu donijela Crkva.

Austrija je usvojila rigorozne zakonske kazne za isticanje zabranjenih totalitarnih simbola među kojima su i ustaški koje se penju i do 10.000 eura ili kazne zatvora od mjesec dana. Njihovi dužnosnici su jasno rekli da je za njih ustaško znakovlje apsolutno neprihvatljivo i da ih ne zanimaju rasprave koje se o tome vode u Hrvatskoj.

Za očekivati je bilo da će austrijska država uslijed brojnih prijava donijeti takvu odluku. Ovom zabranom iznenađeni su i u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Kažu da je dosad održano 15 misa, da su sve propovijedi s tih misa javno dostupne na internetu i da u nijednom od njih nije bilo ničega spornog zbog čega bi se zabranila Misa zadušnice za nevine žrtve. Tvrde da ne mogu utjecati na to hoće li netko tamo donijeti zabranjene fašističke simbole i uzvikivati Za dom spremni i da je to posao organizatora. Poprilična konfuzija je i u Počasnom bleiburškom vodu. Imali su sastanak, ali nisu htjeli ništa komentirati pa je to u njihovo ime uradio Vladimir Šeks. On tvrdi da bi zabrana mogla radikalizirati situaciju i dovesti još veći broj ljudi na Bleiburg.

Razgovarao sam se nekim od organizatora. Oni nisu sigurni da je Crkva sama donijela odluku o zabrani i u svemu vide i utjecaj hrvatske politike. Ovogodišnja komemoracija je tjedan dana prije europskih izbora, znači u samoj završnici kampanje. Puno je onih koji ne žele čuti nikakve poruke s Bleiburga jer bi to cijelu kampanju moglo odvesti u pogrešnom smjeru i otvoriti nove rasprave".

