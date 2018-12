Američki predsjednik Donald Trump za posebnog je savjetnika imenovao i jednog Hrvata. Riječ je o Vladimiru Kraljeviću, njegovom dugogodišnjem prijatelju i vlasniku licence izbora za Miss Universe. S njim smo razgovarali za Dnevnik Nove TV, a tijekom razgovora je rekao da je Trump "genij" i njegov "uzor". Također je komentirao priznanje koje je dobio od Grada Nove Gradiške, kao i načine na koji je iskoristio svoja poznanstva kako bi promovirao Hrvatsku.

Na temelju čega ste zaslužili nagradu "Presidential Advisory Board", koju ste dobili od Republikanaca i američkog predsjednika Donalda Trumpa?

Vrlo jednostavno. Kada je gospodin Trump najavio da bi htio biti idući predsjednik, kada je objavio slogan "Make America Great Again", moja žena Marija i ja smo postali volonteri za Trumpa u Europi.

Prijatelji ste već više od 30 godina. Kako ste se upoznali i kako ste u dobrim odnosima ostali sve do danas?

Imao sam šansu upoznati njegovog pokojnog oca Freda, pa tako i cijelu njegovu familiju. Fred i ja nismo svaki dan pili kavu, ali smo se viđali tu i tamo. Predsjednik Trump je genij i on mi je uzor.

Često je na udaru kritika, između ostalog zbog svoje politike prema ilegalnim migrantima, stava oko klimatskih promjena, odnosa s nekim ženama. Kako na to gledate?

O klimatskim promjenama on zna više nego ja. On svaki dan, 10 puta na dan, dobiva briefing. On hoće imigrante, itekako ih hoće, ali legalno.

Na temelju čega ste dobili priznanje Grada Nove Gradiške?

Jako sam ponosan jer smo u taj mali grad – u kojem sam išao u školu, i morao skupljati željezo da bih prehranio sebe i svoju mamu – doveli gospodina Josepha Cinquea i Ivanu Trump. A najveći mi je uspjeh do sada, postigao sam točno što sam želio, bilo biti na inauguraciji Donalda Trumpa.

Koristite li svoja poznanstva u Americi kako biste promovirali Hrvatsku?

Apsolutno. Premijeru prvog i zadnjeg filma koji je u Hrvatskoj napravljen za vrijeme rata, film "Gospa" Jakova Sedlara, smo imali u New Yorku u Radio City Music Hallu. To je bila senzacija, to je bilo prvi put da su ljudi čuli za Hrvatsku.

