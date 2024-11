Kandidati se podbadali - Kekin: "Vidim, inspirira vas Trump". Bulj: "Ma nemam ni ljubavnice, ni novac, kao on"

Nakon održanih parlamentarnih i europarlamentarnih izbora, superizborna 2024. godina završit će predsjedničkim izborima koji se održavaju krajem prosinca. Što pretendenti na tu funkciju imaju ponuditi biračima, otkrili su u novom izdanju "Demontaže", debate Nove TV koju vodi poznata politička reporterka Sabina Tandara Knezović.

Danas je ugostila kandidate Mariju Selak Raspudić (nezavisna), Ivanu Kekin (Možemo!), Miru Bulja (Most) i Branku Lozo (DOMiNO).

Glavne točke programa

Selak Raspudić: Bit ću snažan glas građana, prepoznavati probleme i okupljati stručnjake.

Kekin: Bit ću saveznica svim građanima, institucijama u borbi za socijalno društvo. Pozicionirat ću Hrvatsku kao lidera u regiji, zalagat ću se i za priznanje Palestine.

Bulj: Pokrenut ću pet bitnih referenduma. Predsjednik mora biti i pučki pravobranitelj. Birači će imati mogućnost glasati za autentičnog narodnog predsjednika.

Lozo: Zalagat ću se za područja koja su važna - gospodarska situacija, napredak i boljitak, zatim zaustavljanje iseljavanja mladih te borba protiv rodne ideologije.

Koji bi bio prvi potez ako postanete predsjednik?

Kekin: Borba protiv galopirajuće privatizacije zdravstva kojoj svjedočimo. Sigurna sam da svi žele imati pravo na zdravstvenu skrb. Na vanjskopolitičkom planu inicirala bih priznanje Palestine. Prošli smo rat i upadna je bešćutnost koju pokazujemo prema krvoproliću u Gazi i onome što se tamo zbiva.

Bulj: Temelj naše države je Domovinski rat. Zaustavio bih Mesićevu politiku koju su njegovi nasljednici provodili. Vratio bih činove heroju generalu Mirku Norcu kao autentičnom primjeru kako se voli i brani domovina.

Lozo: Donošenje deklaracije o zločinima Tita, kojem su ruke krvave do lakta. Da se uklone imena svim ulicama i trgovima koji nose njegovo ime. Pokrenula bih i kazneni progon za sve koji sudjeluju u sakaćenju djece pod izlikom promjene spola i da se sankcioniraju ti zločinci.

Selak Raspudić: Pozvala bih Plenkovića na suradnju. Moramo imenovati veleposlanike i uvesti smjernice za rad obavještajnog sustava. Tražila bih sjednicu Glavnog stožera Oružanih snaga kako bih se upoznala s borbenom spremnošću vojske. Nedopustivo je da u obrazovnom sustavu ne možemo riješiti situaciju s jednim dječakom.

Što biste izdvojili kao najveći uspjeh predsjednika Milanovića?

Bulj: Što se tiče Hrvata u BiH, slao je dobre poruke, no kukavički je digao ruku protiv. Sve ostalo išlo je Plenkoviću na ruke. Kandidatura za predsjednika i kukavičko povlačenje motivirali su glasače HDZ-a da Plenković ostane na vlasti. Gurao je tezu da se oslobode krvoloci Perković i Mustač, koji su sjekirom ubijali naše emigrante. Vrijeđao je HOS-ovce i Za dom spremni u kontekstu Domovinskog rata te je rekao da treba baciti ploču u Jasenovcu. Tako da nema puno dobrih stvari.

Lozo: Teško je naći išta pozitivno u pet godina njegova mandata. Niti je pozivan u značajnije posjete niti je ugošćivao strane državljane. Dapače, gostovao je Miloradu Dodiku i ugošćivao ga. Nema program, ne može ništa obećati. Izvodi sitne trikove da se pojavljuje u emisijama.

Selak Raspudić: Nije pokrenuo niti jednu konkretnu inicijativu. Zagovarao je položaj prava Hrvata u BiH. Naznačio je borbu za bolju Hrvatsku, no nije imao hrabrosti iskoračiti do kraja i boriti se za našu zemlju.

Kekin: Djelomice je upozoravao na uništavanje institucija koje čine Plenković i HDZ. Zamjeram mu što je pet godina propustio govoriti o problemima naših građana, a sve je pretvarao u osobni sukob. Neoprostivo je kad je građane koji su se borili protiv nezakonite gradnje na Vruji nazvao zavidnim parazitima jer je gradio njegov donator. Isto tako, neoprostiva su savezništva s Orbanom i Dodikom te vraćanje odlikovanja Glavašu.

Hoćete li vratiti komisiju za pomilovanje i koga nikad ne biste pomilovali?

Lozo: To je civilizacijsko dostignuće i vratila bih je. Dobro bih se konzultirala oko toga tko bi mogao biti pomilovan. Nikako ne bi mogli doći u obzir oni koji su se ogriješili o domovinu i domoljublje, teški zločinci, silovatelji djece, žena i svi koji su teško oštetili Hrvatsku u gospodarskom smislu.

Selak Raspudić: Mi imamo problem s preblagim kaznama. Dobro je što Milanović nije koristio taj institut. A za egzekutore iz bivšeg režima nema pomilovanja.

Kekin: To je ovlast o kojoj nije ključno voditi velike rasprave. U ovom trenutku ne pada mi na pamet neko ime, no ostavljam mogućnost da se o nekom pojedinačnom slučaju razgovara.

Bulj: Nikad ne pomilovati pedofile, kriminalce koji su pljačkali Hrvatsku. A ima i branitelja koji su suđeni zbog događaja u Domovinskom ratu. Nitko ne opravdava zločin, no rat je bio nametnut, bio je obrambeni. Zbog zasluga u ratu trebalo bi neke i pomilovati.

Kakvu ćete suradnju imati s premijerom Plenkovićem?

Kekin: Pet godina smo taoci dvojice taštih muškaraca koja nisu u stanju svoja dva ega staviti na stranu. Plenković proziva, ali sam krši Ustav. Tražila bih usuglašavanje o bitnim temama za građane. Ne bih pristala na osobni sukob, već bih u javnosti inzistirala na konstruktivnom dijalogu.

Bulj: Na čelu države imamo dva čovjeka iz inkubatora Mate Granića. Njihovo je prijateljstvo otišlo u krajnost ili u neprijateljstvo da jedan bez drugog ne mogu. Milanović je Plenkovićev kandidat za predsjednika jer je Primorac nebitan. Nisu imali niti hrabrosti doći ovamo. To ne funkcionira, tri godine nemamo veleposlanike, vijeće za nacionalnu sigurnost i obranu nismo sazvali... Oni su kao Lolek i Bolek koji zajedno uništavaju i uzurpiraju institucije.

Lozo: Obećanje o tvrdoj kohabitaciji Milanović je održao. Zalažem se za civiliziranu razinu dijaloga. Oni drže monologe, u Milanovićevoj glavi živi mali Plenković i obrnuto.

Selak Raspudić: Zbog njih više nitko neće htjeti sudjelovati u političkom životu. Rekla sam da bih kao predsjednica pozvala Plenkovića na razgovor zbog mnogih neriješenih pitanja. Vjerujem da si ni on ne može priuštiti još jednu tvrdu kohabitaciju.

Kako biste spriječili da se SOA zloupotrebljava u političke svrhe?

Lozo: Potrebno je pronaći timove stručnjaka koji su sposobni voditi takve institucije. Dosad smo imali slučajeve da voditelji takvih službi nisu upozorili predsjednicu da odlazi na sastanke osobama koje su pod mjerama prisluškivanja i takve neprimjerene situacije. Tim službama treba posvetiti ozbiljnu pozornost.

Selak Raspudić: Zbog nesazivanja sjednica za nacionalnu sigurnost naš sustav nema smjernice za rad, ne zna što činiti niti znamo tko njime upravlja jer se oni koji bi trebali ne mogu dogovoriti. Ja kao nestranačka osoba mogu prekinuti tu stranačku politizaciju sigurnosnog i vojnog sustava. Imamo ozbiljne prijetnje s kojima se hitno trebamo suočiti. Moramo implementirati zakon o kibernetičkoj sigurnosti.

Kekin: Živimo u situaciji u kojoj je SOA u pat-poziciji zbog sukoba Plenkovića i Milanovića. Moramo profesionalizirati kadrove, znatno ih ojačati u smislu cyber-sigurnosti i u području borbe protiv gospodarskog kriminala. Svakako mora prestati da SOA na klik Plenkovića šalje pohvalnice HDZ-u, kao kad je on nazvao i rekao 'ogledalce, ogledalce, reci mi koliko sam dobar'.

Bulj: SOA se, nažalost, koristi u dnevnopolitičke svrhe od najvišeg ranga naše politike. No zna se kako su u ovom trenutku su oko plina za cent povezani ljudi iz SOA-e, vidimo da banke izvlače milijarde eura na godišnjoj razini, a nitko ne gleda kamo odlazi taj kapital, dok se građani oporezuju kroz nekretnine, što je antidemografska mjera. Znači, SOA se ne smije koristiti u Plenkovićeve i Milanovićeve svrhe.

Da vam dijete dobije poziv za vojni rok, biste li bili sretni?

Selak Raspudić: Niti jedna majka nije sretna kad se spomene vojska, no tome moramo pristupiti ozbiljno. Kao predsjednica bih sazvala sjednicu glavnog stožera i upoznala se sa stanjem vojske. Vojni rok mora biti kvalitetan u skladu s činjenicom da smo članica NATO-a.

Kekin: Moj sin taman ima 18 godina. No, odlučili smo se za profesionalnu vojsku. Ta vojska je potplaćena, na svim razinama nedostaje ulaganja. Moramo razborito ulagati u profesionalnu vojsku. A imamo i dobrovoljni vojni rok. Moramo obje komponente učiniti privlačnim mladim ljudima. Osam tjedna za obavezni vojni rok nam neće značiti ništa osim goleme potrošnje resursa.

Bulj: Vojni rok - obavezno. Velika grešku je HDZ-ova Vlada napravila 2008. godine kad je ukinula vojni rok. U ovim okolnosti ja bitno imati sustav obrane i pričuve. Vidimo da i kod naših susjeda još živi ideja 'srpskog sveta' pa moramo raditi na tome.

Lozo: Zalagala bih se za obavezan vojni rok i to četveromjesečni za mladiće i dobrovoljni za djevojke ukoliko to žele. Snage bih usmjerila na jačanje profesionalne vojske. Do 2000. godine smo imali čak sedam gardijskih brigada, a sada smo spali na samo dvije i one se osipaju i rade u teškim uvjetima.

Kako će Trumpova pobjeda utjecati na EU i Hrvatsku?

Bulj: Dobro da je došlo do promjene u Americi. Poglavito po pitanju rodne ideologije, a to je jedan od referenduma koji ću i ja raspisati. Da se rodna ideologija zabrani u vrtićima i školama te suluda woke ideologija koja je sve zaludjela. Važno je da uspostavimo kontakte i suradnju s američkim predsjednikom. Žalosno da je Milanović prije toliko blatio Trumpa, a sada niti Plenković nije iskazao zadovoljstvo. Tako da će drugi iskoristiti ovu situaciju. A mijenjat će se i ratna situacija s Ukrajinom i Rusijom pa je pred Europom teško razdoblje ako ne bude surađivala s Trumpom.

Lozo: Trumpova pobjeda je povijesna. Naglasio je pitanje migranata zalažući se za legalne migracije. Nadam se da će se to preslikati i na EU jer je Hrvatska vanjska granica. Bolan trenutak je nastao za vrijeme Obame koji je započinjao ratove i pokrenuo te silne migracije dok je Merkel otvorenih vrata dočekivala migrante. I borba protiv rodne revolucije je značajna stvar.

Selak Raspudić: Ne mislim da ima mjesta za euforiju ili paniku. Za nas je bitno kako će Trumpova pobjeda utjecati na Hrvatsku. Imamo razloga za optimizam jer smo na strateški važnom položaju, na razmeđu Dunava i Jadrana. Na toj liniji od osobite je važnosti za SAD. Trebamo to iskoristiti i jačati jadransku strategiju.

Kekin: Tek ćemo vidjeti što nam nosi njegov novi mandat. Prije je našu regiju prilično ignorirao. Zastupala bih najbolje interese i razvijala veze. Ovo je prilika da se EU ojača i izgradi obrambenu strategiju da se više ne dogodi da se nađe razapeta između ruske energetike i američke sigurnosti. A vidim da se gospodin Bulj jako inspirira Trumpom jer fotomontažom stavlja svoje lice na njegove fotografije, pa me zanima kako gleda na to da je na čelo države došao čovjek osuđen za seksualno nasilje nad ženama i smatra li da bi u Hrvatskoj bilo odgovarajuće da pobjedi netko takav?

Bulj: Ma nemam ja niti ljubavnica niti novca kao Trump. Međutim rodne ideologije i ludilo, a poglavito sigurnost granica... Naša sigurnost je najbitnija i zato sam prije tražio da vojska ide na granicu. Pa su me proglasili da zazivam seoske straže, napao me i Milanović. Dakle ne govorim o Trumpovom životopisu već njegovoj borbi.

Cijelu Demontažu možete pogledati na portalu DNEVNIK.hr, te u skraćenoj verziji u Dnevniku Nove TV.

