Hrvatska vlada u petak sjednicu održava u Dubrovniku, a na dnevnom je redu četrdesetak odluka važnih za Grad i Dubrovačko-neretvansku županiju, među kojima su i odluke o proglašenju projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture Dubrovnik te izgradnje nove ceste Dubrovnik (Osojnik) - Zračna luka - granica s Crnom Gorom strateškim investicijskim projektima.

Sjednica Vlade u Kneževom dvoru počet će izvješćem o dosad učinjenom i o budućim projektima, ovoga puta u Gradu Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a premijer Andrej Plenković i ministri potom će donijeti niz zaključaka vezanih za realizaciju vodnogospodarskih projekata, obnovu i izgradnju prometnica, bolju prometnu povezanost na otocima u županiji, kao i cijele Južne Dalmacije s ostatkom Hrvatske.

Na dnevnom je redu tako prijedlog zaključka u vezi s izradom studijske dokumentacije radi ostvarivanja poveznice Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika, kao i dopuna Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most kopno – Pelješac".

Na dnevnom je redu i prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta obnove i rekonstrukcije državne ceste DC8 na području Dubrovačko-neretvanske županije, prijedlog zaključka u vezi s projektom izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, kao i prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta organizacije dnevne bolnice Opće bolnice Dubrovnik za potrebe stanovnika Grada Metkovića i okolnih općina.

Vlada bi trebala dati i suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za sklapanje sporazuma sa Sveučilištem u Dubrovniku o financiranju nabave opreme za laboratorij Zavoda za mediteranske kulture u svrhu provođenja pedoloških analiza te donijeti zaključke - u vezi s realizacijom projekta "Društveno-kulturni, istraživačko-razvojno-inovacijski i memorijalni centar Ruđer Bošković", u vezi s pripremom projekta Memorijalna zbirka "Oliver Dragojević" u Veloj Luci, kao i u vezi s potporom Projektu uređenja i opremanja kuće Marka Pola u Korčuli.

Na dnevnom je redu i više odluka o iskazivanju namjere za darivanje te darivanju državnih nekretnina u vlasništvo gradovima u Županiji te Dubrovačkoj biskupiji. (Hina)

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr