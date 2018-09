Na početku sjednice Vlade uvodni govor održao je premijer Plenković.

"Osigurali smo da se radnicima Uljanika i 3. maja ispate plaće. Mislim da smo time poslali važnu poruku solidarnosi i poruku da ćemo tražiti rješenje koje će omogućiti održivost brodogradnje, u ovom slučaju u Puli i Rijeci", rekao je u uvodnom obraćanju premijer Plenković.

Premijer je spomenuo i povećanje mirovina za 2,7 posto.

"Ovaj tjedan je važan i jer je počela nova školska godina. Zahvaljujem ministrici Divjak na aktivnostima. Obrazovna reforma je jedan od temeljnih ciljeva vlade. Samo zemlje koje ulažu u obrazovanje i stvaraju kvalitetne mlade ljude imaju šansu za uspjeh i napredak", rekao je Plenković.

"Htio bih još kazati nekoliko riječi o aktualnim temama koje se tiču mladih obitelji, a to je da je krenula nova runda subvencioniranja stambenih kredita. Mislim da je to važna mjera i u demografskom kontekstu koja će pridonijeti da mnoge mlade obitelji riješe stambena pitanja. Vjerujem da je to jako dobra mjera", rekao je Plenković i dodao kako mu je drago da se otvorilo nekoliko novih škola i vrtić.

"Održali smo i Dubrovnik forum, brojne teme, razgovori o stanju na jugoistoku Europe i aktualnim inicijativama", rekao je.

Hrvatska Vlada na sjednici će utvrditi prijedlog zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te predložiti izmjene Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti na radu i uputiti ih Hrvatskom saboru.



Trebala bi odlučiti i o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, za Klinički bolnički centar Zagreb, za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi roba za nabavu linearnog akceleratora i sustava za planiranje radioterapije za KBC Zagreb. (Hina/Ma.B.)