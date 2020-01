Vlada je odabrala države s kojima želi pregovarati oko nabavke borbenih aviona, doznaje Dnevnik Nove TV.

Prema informacijama Dnevnika Nove TV, šalju se zahtjevi prema sedam država s kojima se želi pregovarati i od kojih se traže ponude borbenih zrakoplova.

Ponude će se tražiti od SAD-a i Švedske za nove zrakoplove te od Izraela, Grčke, Norveške i Francuske za rabljene.

Od SAD-a će se tražiti F-16 block 70/72, od Švedske novi Gripen, od Izraela, Grčke i Norveške tražit će se ponude za rabljene američke F-16, a od Francuske će se tražiti ponude za Rafale.

Odluku su danas potpisali predstojnik kabineta premijera Zvonimir Frka Petešić i viceadmiral Robert Hranj, a tijekom sutrašnjeg dana bi trebala biti službeno poslana.

Rok je do 7. svibnja do kada Vlada Andreja Plenkovića očekuje kompletne ponude da im se dostave na stol. Nakon toga će one analizirati u naredna tri mjeseca.

Nakon toga će se morati donijeti i odluka hoće li Hrvatska krenuti s nabavkom novih ili rabljenih rakoplova. Odluči li se Vlada za 12 rabljenih zrakoplova hrvatske porezne obveznike bi oni mogli stajati nekoliko stotina milijuna dolara, a ukoliko padne odluka na nove cijena bi lako mogla dostići i milijardu dolara.

Zasad nitko ne želi nagađati iako se spominjao i mogući izravan dogovor s Amerikancima. Vlada nema previše vremena jer su i dosad probijeni svi mogući rokovi, a ugovor žele potpisati do kraja ove (izborne) godine.